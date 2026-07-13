ا ق ش سەناتورى ليندسي گرەم 71 جاسىندا قايتىس بولدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قورعانىس جانە سىرتقى ساياسات سالاسىنداعى جەتەكشى رەسپۋبليكاشىل امەريكالىق ساياساتكەر ليندسي گرەمگە قۇرمەت كورسەتىپ، ونى «شىنايى امەريكالىق پاتريوت» دەپ اتادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى NBC News-كە سىلتەمە جاساپ.
وڭتۇستىك كارولينادان شىققان، 2002-جىلى سەناتقا سايلانعان جانە پرەزيدەنت ترامپتىڭ جاقىن ساياسي وداقتاسى، ا ق ش سەناتورى ليندسي گرەم سەنبى كۇنى كەشكە 71 جاسىندا قايتىس بولدى، دەپ حابارلادى ونىڭ كەڭسەسى.
- مەنىڭ قىمباتتى دوسىم ءارى ەلىمىز بەن ءوزىنىڭ سۇيىكتى تۋعان شتاتى وڭتۇستىك كارولينا ءۇشىن كوپ نارسە جاساعان ۇلى سەناتور ليندسي گرەمنىڭ ەرەكشە ءومىرى مەن جەتىستىگىنە دەگەن قۇرمەتپەن مەن ا ق ش- تاعى بارلىق تۋلاردى سەنبى كۇنگى كەشكى 18:00 گە دەيىن جارتىلاي ءتۇسىرۋدى بۇيىرامىن. قۇداي الدىڭنان جارىلقاسىن، ليندسي، - دەپ جازدى دونالد ترامپ Truth Social سايتىندا.
گرەم سەناتتىڭ بيۋجەت كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىن اتقاردى جانە قاراشا ايىندا وڭتۇستىك كارولينادان سەناتتا بەسىنشى التى جىلدىق مەرزىمگە سايلاۋعا ءتۇستى. ول ەڭ كورنەكتى ساياساتكەرلەردىڭ ءبىرى جانە رەسپۋبليكالىق پارتيادا قورعانىس جانە سىرتقى ساياسات ماسەلەلەرى بويىنشا ماڭىزدى ءرول اتقاردى.
سەنبى كۇنى كەشكە گرەمنىڭ كاپيتوليدەگى ۇيىنەن جەدەل جاردەمگە قوڭىراۋ شالىنعان.
جەكسەنبى كۇنى گرەمنىڭ كەڭسەسى ساياساتكەردىڭ «اتەروسكلەروتيكالىق جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋىنان» قايتىس بولعانىن جاريالادى.
بۇعان دەيىن قاتاردا بۇرىنعى ءامىردىڭ قازاسىنا بايلانىستى ءتورت كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالاندى.