ا ق ش ساۋدا پالاتاسىندا قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق ساياساتى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ۆيتسە-پرەمەر - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ۆاشينگتوندا ا ق ش ساۋدا پالاتاسى جانىنداعى قازاقستان- امەريكا ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ (USKZBC) دوڭگەلەك ۇستەلى شەڭبەرىندە امەريكالىق بيزنەسكە قازاقستاننىڭ ينۆەستيتسيالىق- ەكونوميكالىق الەۋەتىن تانىستىردى.
ءىس-شارا دۇنيەجۇزىلىك بانك پەن حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ جىل سايىنعى جينالىسى قارساڭىندا وتكىزىلىپ وتىر.
جيىنعا امەريكالىق تاراپتان ا ق ش ساۋدا پالاتاسىنىڭ تاياۋ شىعىس، تۇركيا جانە ورتالىق ازيا ىستەرى جونىندەگى اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى كۋش چوكسي، Chevron ،Brownstein ،Bectel ،ExxonMobil ،Citi ،Mastercard ،Boeing ،lanzaJet جانە باسقا دا جەتەكشى كورپوراتسيالاردىڭ توپ-مەنەدجەرلەرى قاتىستى.
سەرىك جۇمانعارين كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلارعا العىسىن ءبىلدىرىپ، قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى ەكونوميكالىق قارىم- قاتىناستار جوعارى دەڭگەيىن ساقتاپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. ەلىمىزدە امەريكالىق كاپيتالدىڭ قاتىسۋىمەن 600-دەن استام كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ ىشىندە Chevron ،ExxonMobil ،General Electric ،Pfizer ،Honeywell ،Coca-Cola ،PepsiCo ،John Deere جانە باسقا دا كاسىپورىندار بار. امەريكالىق بيزنەس قارجى مەن ەنەرگەتيكادان باستاپ ماشينا جاساۋ، فارماتسيەۆتيكا جانە لوگيستيكاعا دەيىنگى بارلىق نەگىزگى سالانى قامتيدى.
«قازاقستان - امەريكالىق بيزنەس ءۇشىن تارتىمدى ەل. بيىل ەلىمىزدەگى ج ءى ءو $330 ميللياردتان اسادى، بۇل - ورتالىق ازيا ەكونوميكاسىنىڭ شامامەن %60 ى. 2024 -جىلعى قورىتىندى بويىنشا جان باسىنا شاققانداعى ج ءى ءو $14 مىڭنان، ال ساتىپ الۋ قابىلەتىنىڭ پاريتەتى بويىنشا $44 مىڭنان استى. ورتامەرزىمدى ماقسات - 2029 -جىلعا قاراي ج ءى ءو كولەمىن $450 ميللياردقا جەتكىزۋ»، - دەپ اتاپ ءوتتى سەرىك جۇمانعارين.
مەملەكەتتىك قارجىنىڭ جوعارى تۇراقتىلىعىنا ايرىقشا نازار اۋدارىلدى. قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك بورىشى كونسەرۆاتيۆتى دەڭگەيدە جانە ج ءى ءو-نىڭ %22,2 ىن نەمەسە $61 ميللياردتى قۇرايدى. الەم ەلدەرىنىڭ %78 ىندا مەملەكەتتىك بورىشتىڭ ج ءى ءو-گە قاتىناسى بۇل كورسەتكىشتەن اسىپ كەتەدى.
سوڭعى 20 -جىلدا ەلىمىزگە $400 ميللياردتان استام تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا تارتىلدى. بۇل جىل سايىن ورتا ەسەپپەن $20 ميللياردتان اسادى.
ينۆەستيتسيا ءتۇرلى سەكتورلارعا باعىتتالعان. بۇل ينۆەستيتسيانىڭ ۇشتەن بىرىنەن ازى تاۋ- كەن ونەركاسىبىنە تيەسىلى. قالعانى - وڭدەۋ ونەركاسىبى، قارجى جانە ساقتاندىرۋ قىزمەتى، قۇرىلىس جانە كولىك سالالارىندا.
قازاقستان ەكونوميكاسى ءۇشىنشى جىل قاتارىنان %5 دان جوعارى تۇراقتى ءوسىمدى كورسەتىپ وتىر: 2023 -جىلى - %5,1، 2024 -جىلى -% 5، وسى جىلعى 9ايدا - %6,3، بۇل - الەمدەگى ەڭ جوعارى كورسەتكىشتىڭ ءبىرى.
ەلىمىزدىڭ نەسيە قابىلەتتىلىگىن جەتەكشى رەيتينگتىك اگەنتتىكتەر راستادى: قازاقستاننىڭ S- P ،Fitch جانە Moody's ينۆەستيتسيالىق رەيتينگتەرى بار، بۇل رەتتە جاقىندا S- P بولجامىن «وڭعا»، ال Moody's وتكەن جىلى «Baa1» دەڭگەيىنە دەيىن كوتەردى.
ۆيتسە-پرەمەر جىلىنا %5-6 دەڭگەيىندە تۇراقتى دامۋ قارقىنىن قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان جاڭا بەلسەندى ەكونوميكالىق ءوسۋ ساياساتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىن ۇسىندى. بۇل ءوسىمدى اوك شيكىزاتى مەن ءونىمىن تەرەڭ جانە ورتاشا وڭدەۋدە ونىمدىلىگى جوعارى ەكسپورتتىق جوبالاردى كەڭىنەن قارجىلاندىرۋعا قابىلەتتى قارجىلىق دامۋ ينستيتۋتتارى ارقىلى قول جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
اتالعان باعىتتاردىڭ جيىنتىق ينۆەستيتسيالىق الەۋەتى $100 ميللياردتان اسادى دەپ باعالانۋدا.
ونەركاسىپتىڭ ج ءى ءو-گە قوسقان ۇلەسى قايتا وڭدەلگەن تاۋار ۇلەسىن ارتتىرۋ جانە ەل ىشىندە ەڭ جوعارى قوسىلعان قۇندى قۇرۋ ارقىلى وسەدى دەپ كۇتىلۋدە.
ءوسۋدىڭ قوسىمشا باعىتتارىنا تەمىرجول ماشيناسىن جاساۋ، اۆتوموبيل جاساۋ، تىڭايتقىش ءوندىرۋ، قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتاردى وڭدەۋ، جاڭا كەن ورنىن يگەرۋ جانە جەردە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى قوسقاندا، مينەرالدىق- شيكىزات بازاسىن دامىتۋ كىرەدى.
الداعى بەس جىلدا قۇنى شامامەن $100 ميلليارد بولاتىن جوبانى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىرعان ەنەرگەتيكا مەن كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.
«ءىرى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ءبىز سالالىق تاجىريبەسى بار حالىقارالىق جەتەكشى كومپانيالاردى شاقىرامىز. ولاردىڭ قاتىسۋى ءوندىرىس تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا عانا ەمەس، ادامي كاپيتالدى دامىتۋعا، جاھاندىق تىزبەكتەرمەن ينتەگراتسيالاۋعا جانە قازاقستاننىڭ سەنىمدى ارىپتەس رەتىندەگى بەدەلىن نىعايتۋعا ىقپال ەتپەك»، - دەپ اتاپ وتكەن سەرىك جۇمانعارين امەريكالىق كومپانيالاردى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىققا شاقىردى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش ساۋدا پالاتاسى - 3 ميلليوننان استام كومپانيانى، 3 مىڭعا جۋىق وڭىرلىك ساۋدا پالاتاسىن جانە 830 سالالىق قاۋىمداستىقتى بىرىكتىرەتىن الەمدەگى ەڭ ءىرى بيزنەس- قاۋىمداستىق.
قازاقستان- امەريكا ىسكەرلىك كەڭەسى (USKZBC) ا ق ش ساۋدا پالاتاسىنىڭ جانىنان جۇمىس ىستەيدى
جانە Chevron ،ExxonMobil ،Fluor ،General Electric ،Apple ،Bechtel ،Boeing ،Caterpillar ،Citigroup Mastercard ،Halliburton, ،IBM جانە باسقا دا قازاقستاندا جۇمىس ىستەيتىن 27 كومپانيانى بىرىكتىرەدى.
2024 -جىلعى قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى تاۋار اينالىمى - $4,2 ميلليارد. بۇل - وتكەن جىلعى كورسەتكىشتەن %4,1 عا جوعارى. قازاقستاننان ا ق ش-قا ەكسپورت% 30,7 عا ءوسىپ، $2,2 ميللياردقا جەتتى.
قازاقستان اۋماعىندا امەريكالىقتاردىڭ قاتىسۋىمەن 720 دان استام كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى، ولاردىڭ 20 سى ءىرى جانە ورتا كومپانياعا جاتادى. كومپانيالار مۇناي- گاز، وڭدەۋ ونەركاسىبى، ماشينا جاساۋ، IT جانە فارماتسيەۆتيكا سالالارىندا قۇرىلعان.
ەسكە سالايىق، ۇكىمەت باسشىسى وڭىرلىك ينۆەستيتسيالىق شتابتاردىڭ جۇمىسىندا ولقىلىقتار بار ەكەنىن ايتتى.