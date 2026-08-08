KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش ساۋد ارابياسىنان مۇناي ساتىپ الۋدى توقتاتتى

    استانا.قازاقپارات - ا ق ش ساۋد ارابياسىنان مۇناي ساتىپ الۋدى توقتاتتى. Bloomberg اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، شىلدە ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلگە ساۋديالىق مۇناي مۇلدە جەتكىزىلمەگەن.

    Каспий құбыр консорциумында мұнай тиеу уақытша тоқтатылды
    Фото: Kazinform

    بۇعان ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى شيەلەنىس، ورمۋز بۇعازىنىڭ جابىلۋى جانە مۇناي نىساندارىنىڭ ءبۇلىنۋى سەبەپ بولعان. سونىمەن قاتار ا ق ش ءوز مۇنايىن كوبىرەك وڭدەي باستاپ، ۆەنەسۋەلادان مۇناي يمپورتىن ارتتىردى. ساراپشىلاردىڭ بولجامىنا قاراعاندا، تامىز ايىندا ساۋد ارابياسىنان جەتكىزىلەتىن مۇناي كولەمى قايتا قالپىنا كەلىپ، تاۋلىگىنە 300 مىڭ باررەلگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن.

    https://24.kz

    الەم
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور