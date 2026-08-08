ا ق ش ساۋد ارابياسىنان مۇناي ساتىپ الۋدى توقتاتتى
استانا.قازاقپارات - ا ق ش ساۋد ارابياسىنان مۇناي ساتىپ الۋدى توقتاتتى. Bloomberg اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، شىلدە ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلگە ساۋديالىق مۇناي مۇلدە جەتكىزىلمەگەن.
بۇعان ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى شيەلەنىس، ورمۋز بۇعازىنىڭ جابىلۋى جانە مۇناي نىساندارىنىڭ ءبۇلىنۋى سەبەپ بولعان. سونىمەن قاتار ا ق ش ءوز مۇنايىن كوبىرەك وڭدەي باستاپ، ۆەنەسۋەلادان مۇناي يمپورتىن ارتتىردى. ساراپشىلاردىڭ بولجامىنا قاراعاندا، تامىز ايىندا ساۋد ارابياسىنان جەتكىزىلەتىن مۇناي كولەمى قايتا قالپىنا كەلىپ، تاۋلىگىنە 300 مىڭ باررەلگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن.