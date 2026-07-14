ا ق ش پرەزيدەنتى بەيسەنبى كۇنى حالىققا ۇندەۋ جاسايدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بەيسەنبى، 16-شىلدە كۇنى كەشكە حالىققا ۇندەۋ جاسايتىنىن مالىمدەدى، دەپ جازادى انادولى.
- پرەزيدەنت ترامپ بەيسەنبى كۇنى شىعىس جاعالاۋى ۋاقىتىمەن ساعات 21:00 دە حالىققا ۇندەۋ جاسايدى. نازار اۋدارعاندارىڭىزعا راقمەت! - دەپ جازدى ترامپ دۇيسەنبى كۇنى ءوزىنىڭ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا.
بۇل مالىمدەمە ا ق ش پەن يران اراسىنداعى ءوزارا سوققىلار الماسۋى جالعاسىپ جاتقان تۇستا جاسالدى. بۇعان دەيىن ترامپ ا ق ش-تىڭ يرانعا قاتىستى «تەڭىز بلوكاداسىن» قايتا ەنگىزەتىنىن جاريالاپ، ورمۋز بۇعازى ارقىلى تاسىمالداناتىن جۇكتەرگە 20 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزۋدى ۇسىنعان بولاتىن. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي الىم ا ق ش-تىڭ وسى ستراتەگيالىق ماڭىزدى سۋ جولىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋى ءۇشىن الىنباق جانە بۇل جوسپاردى ىسكە اسىرۋ دەرەۋ باستالادى.
ءوز كەزەگىندە يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراكچي تەگەران ورمۋز بۇعازىنىڭ «قورعاۋشىسى» بولىپ قالا بەرەتىنىن ايتتى.
- 20 پايىز - ارينە، تىم كوپ. ءبىز ءادىل بولامىز،-دەدى ول.
ەسكە سالساق، ءساۋىر ايىندا ا ق ش پەن يران اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلىپ، كەيىن اقپان ايىنىڭ سوڭىندا باستالعان سوعىستى توقتاتۋدى، ورمۋز بۇعازىن تولىق اشۋدى جانە يران پورتتارىنا قويىلعان بلوكادانى الىپ تاستاۋدى كوزدەيتىن ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعان ەدى.
سونداي-اق تاراپتار يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىن قوسا العاندا، شەشىلمەگەن ماسەلەلەر بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ ءۇشىن 60 كۇندىك مەرزىمگە كەلىسكەن بولاتىن. بۇل ماسەلە ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان سوققىلارىنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە اتالىپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن ترامپ وزىنە يران قاستاندىق جاساسا، تۇتاس ەلدى جويىپ جىبەرەتىنىن مالىمدەدى.