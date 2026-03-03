ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ مويىن تەرىسى قىزارعانى بايقالدى
استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبى كۇنى اق ۇيدە قۇرمەت مەدالدارىن تاپسىرۋ راسىمىندە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ موينىنداعى تەرىسىنىڭ قىزارعانى بايقالدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
ترامپ اق ۇيدە سويلەگەن سوزىندە قۇراما شتاتتاردىڭ قارۋلى كۇشتەرى «قورقىنىشتى تەرروريستىك رەجيم» تاراپىنان امەريكاعا تونگەن اۋىر قاۋىپ-قاتەردى جويۋ ءۇشىن يراندا كەڭ اۋقىمدى اسكەري وپەراتسيالاردى جالعاستىرىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- ءبىز يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىن جويعاننان كەيىن يراننىڭ ونى باسقا جەردە قايتا قۇرۋعا ەشبىر ارەكەت جاساماعانىن قالايمىز، - دەپ حابارلادى دونالد ترامپ.
اق ءۇي باسشىسى بالليستيكالىق زىمىران قۇرۋ باعدارلاماسىنىڭ تەز دامىپ كەلە جاتقانىن جانە بۇل «امەريكا مەن شەتەلدە ورنالاسقان قارۋلى كۇشتەرگە ايقىن ۇلكەن قاۋىپ توندىرەتىنىن» اتاپ ءوتتى.
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، يران رەجيمى قۇراما شتاتتارعا شامامەن 47 جىل بويى شابۋىل جاساپ، امەريكالىقتاردى ءولتىرىپ كەلگەن.
ترامپ ا ق ش ماقساتتارىن اتاپ ءوتتى، ونىڭ ىشىندە:
يراننىڭ زىمىراندىق الەۋەتىن جويۋ؛
اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىن جويۋ؛
يراننىڭ ەشقاشان يادرولىق قارۋعا يە بولماۋىن، سونداي-اق «تەرروريستىك ارميالاردى قارۋلاندىرۋ جانە قارجىلاندىرۋدى جانە ولاردى ءوز شەكاراسىنان تىس جەرلەرگە جىبەرۋدى» جالعاستىرماۋىنىڭ كەپىلدىكتەرى.
- ءبىز كەلىسىمگە كەلدىك دەپ ويلادىق، ءبىراق ولار باس تارتتى. سودان كەيىن ولار قايتىپ كەلدى، ءبىراق قايتادان كەرى شەگىندى. وسىدان كەيىن مەن بۇل ادامدارمەن ءىس جۇرگىزۋگە بولمايدى دەدىم. ءبارىن دۇرىس جاساۋىمىز كەرەك، - دەپ باياندادى دونالد ترامپ.
ا ق ش پرەزيدەنتى سونداي-اق امەريكالىق اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ قازاسىنا بايلانىستى كوڭىل ايتتى.
- بۇگىن ءبىز شايقاستا قازا تاپقان قاھارمان ءتورت امەريكالىق اسكەري قىزمەتشىنى ەسكە الىپ، ولاردىڭ وتباسىلارىنا سۇيىسپەنشىلىگىمىز بەن قولداۋىمىزدى بىلدىرەمىز، - دەدى ول.
ماۋسىم ايىندا 80 جاسقا تولاتىن جانە سايلانعان ەڭ قارت پرەزيدەنت اتانعان ترامپقا دەنساۋلىعىنا قاتىستى سۇراقتار جيى قويىلىپ وتىر.
ءسوز سويلەۋى بارىسىندا كوپشىلىك ونىڭ موينىنىڭ قىزارعانىنا نازار اۋداردى.
دۇيسەنبىدە پرەزيدەنتتىڭ دارىگەرى قىزىل داقتارعا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەرىپ، ونىڭ «وتە كەڭ تارالعان كرەمنىڭ» كومەگىمەن «تەرى اۋرۋلارىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا ەم» الىپ جاتقانىن ايتتى.
- پرەزيدەنت ترامپ موينىنىڭ وڭ جاعىنا تەرى اۋرۋلارىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن اق ءۇي دارىگەرى تاعايىنداعان وتە كەڭ تارالعان كرەم جاعىپ ءجۇر، - دەلىنگەن پرەزيدەنتتىڭ جەكە دارىگەرى شون باربابەللانىڭ مالىمدەمەسىندە.
باربابەللا سونداي-اق «پرەزيدەنت بۇل ەمنىڭ كۋرسىن ءبىر اپتا بويى قابىلداپ كەلەدى، ال قىزارۋ بىرنەشە اپتا ىشىندە باسىلادى دەپ كۇتىلىپ وتىر» دەپ قوستى.
دارىگەر ترامپتىڭ قانداي كرەم قولدانىپ جۇرگەنىن نەمەسە بۇل الدىن الۋ پروتسەدۋراسى نە ءۇشىن كەرەك ەكەنىن ناقتىلاعان جوق.
وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى قولى نە ءۇشىن كوگەرگەنىن ءتۇسىندىردى.