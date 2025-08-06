ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:56, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوفف ماسكەۋگە كەلدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوفف سوڭعى رەت ماسكەۋگە ءساۋىر ايىنىڭ سوڭىندا كەلىسسوزدەرگە كەلگەن بولاتىن.

    Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Москву
    فوتو: Global Look Press

    رەسەيلىك ت ا س س-تىڭ حابارلاۋىنشا، ۆنۋكوۆو اۋەجايىندا ونى رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى كيريلل دميتريەۆ قارسى العان.

    ستيۆەن ۋيتكوفف ماسكەۋگە 25-ساۋىردە، ال وعان دەيىن 11-ساۋىردە سانكت-پەتەربۋرگكە ساپارمەن كەلگەن. ەكى كەزدەسۋدە دە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوزدەر ءوتتى. جىل باسىنان بەرى بۇل ۋيتكوففتىڭ رەسەيگە بەسىنشى ساپارى.

    وسىعان دەيىن ءبىز ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ رەسەي مەن ۋكراينانىڭ بەيبىت رەتتەۋ تۋرالى كەلىسىمگە 8-تامىزعا دەيىن كەلۋىن قالايتىنى تۋرالى جازدىق.

    14-شىلدەدە اق ءۇي باسشىسى ەكى ەلگە كەلىسىمگە كەلۋ ءۇشىن 50 كۇندىك مەرزىم بەلگىلەگەنىن، ايتپەسە رەسەي مەن ونىڭ ساۋدا سەرىكتەستەرىنە 100 پايىزدىق كەدەندىك باج سالىعىن ەنگىزەتىنىن مالىمدەدى. كەيىن بۇل مەرزىم 10- 12 كۇنگە دەيىن قىسقارتىلدى.

    وسىعان دەيىن رەسەي ترامپتىڭ ۋكرايناداعى قاقتىعىستى رەتتەۋ تۋرالى مالىمدەمەسىن نازارعا العانى تۋرالى جازدىق.

     

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
