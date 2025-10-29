ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:18, 29 - قازان 2025 | GMT +5

    ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى مەن مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى اقورداعا كەلدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گور مەن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋ اقورداعا كەلدى.

    Trump's Special Envoy for South and Central Asia, Deputy Secretary of State arrive at Akorda
    فوتو: اقوردا

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گور مەن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋ الماتىعا كەلگەنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.

    ساپار بارىسىندا قازاق- امەريكا قارىم-قاتىناسىنىڭ پەرسپەكتيۆاسى، سونداي-اق حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن ءتارتىبىنىڭ ماسەلەلەرى تالقىلاناتىن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
