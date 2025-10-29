12:18, 29 - قازان 2025 | GMT +5
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى مەن مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى اقورداعا كەلدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گور مەن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋ اقورداعا كەلدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گور مەن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋ الماتىعا كەلگەنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
ساپار بارىسىندا قازاق- امەريكا قارىم-قاتىناسىنىڭ پەرسپەكتيۆاسى، سونداي-اق حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن ءتارتىبىنىڭ ماسەلەلەرى تالقىلاناتىن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.