ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ماسكەۋگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوزدەر وتكىزۋ ءۇشىن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف ماسكەۋگە كەلدى. بۇل تۋرالى كرەملدىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.
رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ماسكەۋگە كەلگەن امەريكالىق كوشباسشىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوففپەن جانە كاسىپكەر دجارەد كۋشنەرمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
رەسەي باسشىسى بۇل كەزدەسۋ تۋرالى رف قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى مۇشەلەرىمەن وتكەن جەدەل كەڭەس بارىسىندا مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ول پالەستينا پرەزيدەنتى ماحمۋد ابباسپەن كەزدەسۋدەن كەيىن ا ق ش وكىلدەرىمەن جۇزدەسۋدى جوسپارلاعان.
رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ تا ستيۆ ۋيتكوفف پەن دجارەد كۋشنەردىڭ الداعى ساپارى تۋرالى حابارلادى. كەلىسسوزدەردىڭ نەگىزگى كۇن ءتارتىبى - ۋكرايناداعى قاقتىعىستى رەتتەۋ جانە سوعان بايلانىستى وزگە دە ماسەلەلەر بولماق.
بۇل - امەريكالىق وكىلدىڭ رەسەي باسشىسىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ ماقساتىنداعى ماسكەۋگە جەتىنشى ساپارى، ال كۋشنەر ءۇشىن ەكىنشى رەت كەلۋى. ۋيتكوففتىڭ بۇعان دەيىنگى ساپارى وتكەن جىلعى 2-جەلتوقساندا بولعان. ول كەزدە پۋتينمەن وتكەن كەزدەسۋدىڭ ناتيجەلەرى تۋرالى رەسمي اقپارات تاراتىلماعان ەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ۋكراينا كەلىسسوزدەرىندەگى ىلگەرىلەۋ %90 دان اسقانىن ايتقان ەدى.
ال زەلەنسكي ا ق ش، ۋكراينا جانە رەسەي اراسىنداعى كەلىسسوزدەر ب ا ءا-دە وتەتىنىن مالىمدەدى.