ا ق ش پرەزيدەنتى قولى نە ءۇشىن كوگەرگەنىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ دارىگەرلەر ۇسىنعان مولشەردەن جوعارى دوزادا اسپيرين قابىلدايتىنىن، سونىڭ سالدارىنان قولدارى كوگەرگەنىن ايتتى، دەپ Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- اسپيرين قاندى سۇيىلتادى دەيدى، ال مەن قويۋ قاننىڭ جۇرەگىمە قۇيىلعانىن قالامايمىن. سوندىقتان مەن ۇلكەن ءبىر تابلەتكا ىشەمىن. مۇنى كوپتەگەن جىلدار بويى جاساپ كەلەمىن، سونىڭ اسەرىنەن قولىم كوگەرىپ كەتەدى، - دەدى دونالد ترامپ the Wall Street Journal باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا، قولدارىنداعى ءجيى بايقالاتىن كوگەرۋلەرگە تۇسىنىك بەرە وتىرىپ.
ترامپتىڭ جەكە دارىگەرى، ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ كاپيتانى شون باربابەللا جۋرنالعا پرەزيدەنتتىڭ جۇرەك- قانتامىر اۋرۋلارىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا كۇنىنە 325 م گ اسپيرين قابىلدايتىنىن حابارلادى.
اسپيرين انتيكواگۋليانت رەتىندە اسەر ەتەدى، ياعني قان ۇيۋىنىڭ الدىن الادى. ال جۇرەككە تۇسكەن ترومبتار ينفاركتقا اكەلۋى مۇمكىن.
- پرەزيدەنت ترامپتىڭ مەديتسينالىق تەكسەرىستەرى مەن زەرتحانالىق تالداۋلارى ونىڭ زات الماسۋ جۇيەسىنىڭ وتە جاقسى كۇيدە ەكەنىن كورسەتىپ وتىر. جۇرەك- قانتامىر جۇيەسىنىڭ جاعدايى ونى جاسىنان 14 جاسقا جاس كورىنەتىندەي دەڭگەيدە دەپ باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جالپى العاندا، پرەزيدەنتتىڭ دەنساۋلىعى وتە جاقسى، ءارى ول باس قولباسشى رەتىندەگى مىندەتتەرىن تولىق اتقارۋعا قابىلەتتى، - دەدى اق ءۇيدىڭ دارىگەرى شون باربابەللا.
سونداي-اق باربابەللا پرەزيدەنتتە «بەتكەيلىك سوزىلمالى ۆەنوزدىق جەتكىلىكسىزدىك» دەپ اتالاتىن اۋرۋ بار ەكەنىن، سونىڭ سالدارىنان بيىلعى جىلدىڭ باسىندا ونىڭ بالتىرلارى ىسىنگەنىن مالىمدەدى.
سۇحبات بارىسىندا ترامپ بۇل ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن كومپرەسسيالىق شۇلىق كيگەنىن، ءبىراق «ولار ۇناماعاندىقتان» كەيىن لاقتىرىپ تاستاعانىن ايتتى.
ترامپ ءوز سوزىندە: «مەنىڭ دەنساۋلىعىم تولىقتاي جاقسى»، - دەپ مالىمدەدى. سونىمەن قاتار، ا ق ش پرەزيدەنتى گولف ويىنىن ەرەكشە جاقسى كورەتىنىن، الايدا گولف الاڭىنان تىس جەردە سپورتپەن اينالىسپايتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپتىڭ 2025 -جىلدىڭ قازان ايىندا جۇرەك پەن ىشەك-قۇرىلىسىنا ماگنيتتىك-رەزونانستىق توموگرافيا (م ر ت) جاساتقانى حابارلانعان بولاتىن.