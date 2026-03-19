ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:03, 19 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ا ق ش پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتى ماياميدە وتەتىن G20 سامميتىنە شاقىردى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتان حات كەلىپ ءتۇستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Дональд Трамп написал письмо Касым-Жомарту Токаеву
    فوتو: اقوردا

    امەريكا كوشباسشىسى اقپان ايىندا ۆاشينگتوندا وتكەن بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى جيىنى اياسىنداعى قازاقستان پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋدى ىقىلاسپەن ەسكە الدى.

    قۇراما شتاتتاردىڭ پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مەملەكەت باسشىسىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ كەلەسى وتىرىسىندا جانە جىل سوڭىنا قاراي ماياميدە وتەتىن G20 سامميتىندە كۇتەتىنىن جەتكىزدى.

    ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن يزرايل پرەزيدەنتى مەملەكەت باسشىسىن جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىمەن قۇتتىقتاعانىن جازعان ەدىك.

    الەم سىرتقى ساياسات اقوردا ىقپالداستىق قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
