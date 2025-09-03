ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اق ۇيدە ءبىرقاتار مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى اق ۇيدە ىشكى جانە سىرتقى ساياساتقا قاتىستى ءبىرقاتار مالىمدەمەلەر جاسادى، سونىمەن قاتار ءوز ءولىمى تۋرالى قاۋەسەتتى جوققا شىعاردى، دەپ حابارلايدى CNN.
ا ق ش عارىشتىق قولباسشىلىعى الاباما شتاتىنا كوشەدى
ا ق ش پرەزيدەنتى ا ق ش عارىش قولباسشىلىعىنىڭ شتاب-پاتەرى كولورادو- سپرينگستەن (كولورادو شتاتى) حانتسۆيللگە (الاباما) كوشەتىنىن حابارلادى. پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، بۇل شتاتتا 30 مىڭنان استام جۇمىس ورنىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
اتالعان شەشىم ترامپبىرىن پرەزيدەنتتىگىنىڭ ءبىرىنشى مەرزىمى كەزىندە قابىلداندى، ءبىراق 2023 -جىلى پرەزيدەنت دجو بايدەن قولباسشىلىقتى كولورادودا قالدىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
ينتەرنەتتە ترامپ ءولىمى تۋرالى قاۋەسەت شىقتى
ترامپ ءوز ءولىمى تۋرالى قاۋەسەتتى جوققا شىعاردى جانە دەمالىس كۇندەرى جەلىدە ونىڭ ءولىمى تۋرالى تاراعان قاستاندىق تەوريالارىنان بەيحابار ەكەنىن حابارلادى.
اق ءۇي باسشىسى ءوز ءولىمى تۋرالى ەمەس، دەنساۋلىعىنا قاتىستى جالپى الاڭداۋشىلىق تۋرالى ەستىگەنىن ايتتى: «مەن ولاردىڭ: «ونىڭ جاعدايى جاقسى ما؟ قال جاعدايى قالاي؟ نە بولدى؟» دەپ سۇراعانىن ءبىلدىم.
ۇلتتىق گۆارديا چيكاگوعا اتتانادى
ترامپ ۇلتتىق گۆارديانى چيكاگوعا ورنالاستىراتىنىن مالىمدەدى، ءبىراق ناقتى ۋاقىت كەستەسىن اتاعان جوق. يللينويس شتاتىنىڭ گۋبەرناتورى سەيسەنبىدە فەدەرالدىق ۇكىمەتتى ءوز ارەكەتتەرىن جەرگىلىكتى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن ۇيلەستىرە المادى دەپ ايىپتادى. گۋبەرناتوردىڭ مالىمدەۋىنشە، شتات اسكەردىڭ ورنالاستىرىلۋىن سوتتا داۋلاۋعا دايىن.
ترامپ جوعارعى سوتتىڭ تاريفتەر تۋرالى شەشىم شىعارۋىن تالاپ ەتەدى
ا ق ش پرەزيدەنتى مالىمدەگەندەي، ونىڭ اكىمشىلىگى سارسەنبى كۇنى كوپتەگەن اۋقىمدى تاريفتەرىن جويعان جوعارعى سوت شەشىمىنە شاعىمداناتىنىن بولادى.
جۇما كۇنى فەدەرالدىق اپەللياتسيالىق سوت ترامپتىڭ كوپتەگەن تاريفتەرىن الىپ تاستاپ، پرەزيدەنت «كونگرەستىڭ نەگىزگى وكىلدىگى» بولىپ تابىلاتىن يمپورت تۋرالى تاريفتەردى ەنگىزۋ ءۇشىن توتەنشە وكىلەتتىكتەردى زاڭسىز پايدالانعانىن مالىمدەدى.
ۋكرايناعا قاتىستى
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۋكراينادا بەيبىتشىلىك ورناتۋ ىسىندەگى ىلگەرىلەۋشىلىك تۋرالى ايتتى، ءبىراق قانداي دا ءبىر ناقتى مالىمەت بەرۋدەن باس تارتتى.
- مەن وتە قىزىقتى نارسەلەردى ءبىلدىم. الداعى بىرنەشە كۇندە كەيبىر پىكىرلەردى ەستيسىز، بىلەتىن بولاسىز دەپ ويلايمىن، - دەدى دونالد ترامپ.
ترامپ پۋتين مەن ۋكراينا پرەزيدەنتى زەلەنسكييدىڭ ەكىجاقتى كەزدەسۋى وتپەسە، ونىڭ سالدارى قانداي بولاتىنىن ناقتىلاعانا جوق.
ا ق ش پرەزيدەنتى بەيبىت كەلىسسوزدىڭ تىعىرىققا تىرەلگەنىن مالىمدەدى.
ترامپ رەسەيگە قارسى قانداي دا ءبىر سانكسيا سالاتىنىن ناقتى ايتقان جوق، تەك اكىمشىلىگىنىڭ «قان توگۋدى توقتاتۋ ءۇشىن بىردەڭە جاسايتىنىن» بۇلىڭعىر سيپاتتادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش ۆەنەسۋەلا ماڭىندا ەسىرتكى تيەگەن كەمەگە وق اتقانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.