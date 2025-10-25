ا ق ش پرەزيدەنتى الياسكادا مۇناي مەن گاز وندىرۋگە رۇقسات بەردى
استانا. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگى الياسكانىڭ اركتيكالىق ۇلتتىق جابايى تابيعات قورىعىندا مۇناي مەن گاز بۇرعىلاۋعا رۇقسات بەرۋ جوسپارىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى New York Times.
سەيسميكالىق دەرەكتەرگە سۇيەنە وتىرىپ، ا ق ش گەولوگيالىق قىزمەتى جاعالاۋداعى جازىقتا 4,3 تەن 11,8 ميلليارد باررەلگە دەيىن مۇناي بار ەكەنىن مالىمدەدى.
ا ق ش ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مۇناي مەن گاز ءوندىرۋ قۇقىعىنا اۋكتسيون جاريالايتىنىن جانە الياسكانىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى ۇلتتىق جابايى تابيعات قورىعى ارقىلى جول سالۋعا رۇقسات بەرەتىنىن مالىمدەدى.
جول قۇرىلىسىنا قارسىلار بۇل جابايى تابيعاتقا، سونداي-اق اڭ اۋلاۋ مەن بالىق اۋلاۋعا تاۋەلدى الياسكانىڭ بايىرعى تايپالارىنا ورنى تولماس زيان كەلتىرەدى دەپ مالىمدەيدى.
بۇل ايماق – ا ق ش- تىڭ تازا ءارى جابايى تابيعات ۋچاسكەلەرىنىڭ ءبىرى. ول 1,56 ميلليون اكر (6300 شارشى شاقىرىم) اۋماقتى الىپ جاتىر. وندا اق ايۋ، سولتۇستىك بۇعىلارى، قۇستار جانە باسقا دا جابايى اڭدار مەكەندەيدى.
دونالد ترامپ پرەزيدەنتتىك قىزمەتىندەگى العاشقى مەرزىمىندە ەكى مۇناي مەن گاز ليزينگىن ساتۋدى قامتيتىن 2017-جىلعى سالىق زاڭ جوباسىنا قول قويدى. ءبىراق كەيىنىرەك بايدەن اكىمشىلىگى بۇل كەلىسىمدەردى جويدى.
ترامپ ا ق ش- تىڭ مۇناي مەن گاز ءوندىرىسىن كەڭەيتۋ جانە «امەريكالىق ەنەرگەتيكالىق ۇستەمدىككە» قول جەتكىزۋ جوسپارىنىڭ بولىگى رەتىندە اركتيكاداعى بۇرعىلاۋدى ارتتىرۋعا بىرنەشە رەت ۋادە بەردى. بۇل «شالعاي ايماقتى بۇرعىلاۋ كەرەك پە» دەگەن ماسەلە جارتى عاسىرعا جۋىق ۋاقىت بويى قىزۋ ساياسي جانە قۇقىقتىق پىكىرتالاس تۋدىردى.
بۇعان دەيىن ترامپ الياسكادا مىس پەن مىرىش ءوندىرىسىن ارتتىرۋدى ماقۇلداعانى حابارلانعان بولاتىن.