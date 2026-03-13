ا ق ش گرين كارتا لوتەرەياسىنىڭ ەرەجەسىن وزگەرتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى Diversity Visa (DV) باعدارلاماسىنا تىركەلۋ تارتىبىنە ءبىرقاتار ماڭىزدى وزگەرىس ەنگىزەتىنىن مالىمدەدى.
جاڭارتىلعان تالاپتار 10-ساۋىردەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى جانە رەسمي سايتتا جاريالانعان جاڭا رەگلامەنتكە سايكەس، ءوتىنىم بەرۋ پروتسەسى اناعۇرلىم قاتاڭ ءارى ناقتىلانعان فورماتقا كوشەدى.
ەڭ باستى جاڭالىق - باستاپقى انكەتا كەزەڭىنىڭ وزىندە قۇجاتتاردىڭ سيفرلىق كوشىرمەلەرىن ۇسىنۋ مىندەتىنىڭ ەنگىزىلۋى. بۇعان دەيىن ۇمىتكەرلەر جەكە دەرەكتەرىن عانا كورسەتسە جەتكىلىكتى بولسا، ەندى تىركەۋ كەزىندە جارامدى شەتەلدىك پاسپورت دەرەكتەرىمەن قاتار ونىڭ بيوگرافيالىق مالىمەتتەر مەن يەسىنىڭ قولى كورسەتىلگەن بەتتەرىنىڭ سكان-نۇسقاسىن ەلەكتروندى جۇيەگە جۇكتەۋى ءتيىس. بۇل تالاپ ورىندالماعان جاعدايدا ءوتىنىم قابىلدانبايدى. مۇنداي قادامنىڭ نەگىزگى ماقساتى - جالعان وتىنىمدەر سانىن ازايتۋ، قاتىسۋشىلاردى ناقتى سايكەستەندىرۋ جانە جۇيەدەگى الاياقتىق تاۋەكەلدەرىن تومەندەتۋ.
سونىمەن بىرگە انكەتا قۇرىلىمىنداعى تەرمينولوگيا دا ناقتىلاندى. بۇرىن قولدانىلعان كەڭ ماعىنالى تۇجىرىمداردىڭ ورنىنا ناقتى ءارى قۇقىقتىق تۇرعىدان ايقىن ۇعىمدار ەنگىزىلدى: «گەندەر» گرافاسى «جىنىس» دەپ وزگەرتىلسە، «جاسى» كورسەتىلەتىن جولدىڭ ورنىنا ەندى ۇمىتكەردىڭ ناقتى تۋعان كۇنى ەنگىزىلەدى. ساراپشىلار مۇنى دەرەكتەردى وڭدەۋدىڭ دالدىگىن ارتتىرىپ، اكىمشىلىك راسىمدەردى جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان قادام رەتىندە باعالاپ وتىر.
بۇل وزگەرىستەر باعدارلامانىڭ سوڭعى جىلدارداعى قارجىلىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق رەفورمالارىمەن ءوزارا ۇيلەسەدى. اتاپ ايتقاندا، 2025-جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ DV لوتەرەياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن مىندەتتى تۇردە 1 دوللار كولەمىندە تىركەۋ جارناسى ەنگىزىلگەن بولاتىن. بۇعان دەيىن تەگىن بولعان جۇيەدە جالعان انكەتا كوبەيىپ، وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسانىندا ۆيزالاردىڭ ۋاقىتشا توقتاتىلۋىنا دەيىن بارعان جاعدايلار تىركەلگەن ەدى.
جاڭا تالاپتار 2027-جىلعا ارنالعان Diversity Visa باعدارلاماسىنا قاتىساتىن بارلىق ۇمىتكەرلەرگە قاتىستى قولدانىلادى. وسىلايشا اقش تاراپى لوتەرەيا جۇيەسىن سيفرلىق تۇرعىدان جەتىلدىرىپ، اشىق ءارى سەنىمدى مەحانيزم قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ساياساتتى جالعاستىرىپ وتىر.
گرين كارتا – ا ق ش- تا تۇراقتى تۇرۋعا جانە زاڭدى تۇردە جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن قۇجات. جىل سايىن ميلليونداعان ادام باق سىنايتىن بۇل لوتەرەيا كوپشىلىكتىڭ ارمانىنا اينالعانىمەن، ءوتىنىش بەرۋ بارىسىندا قاتەلىكتەرگە جول بەرەتىندەر از ەمەس. تالاپقا ساي فوتو جۇكتەۋدەن باستاپ، اتى-ءجوندى دۇرىس كورسەتۋگە دەيىن ءاربىر دەتال شەشۋشى ءرول وينايدى. ەگەر ۇمىتكەر ۇتىپ العاننان كەيىن قۇجاتتارىنداعى سايكەسسىزدىك انىقتالسا، جەڭىسىنىڭ كۇلى كوككە ۇشۋى مۇمكىن.
جەلتوقسان ايىندا ا ق ش- تا لوتەرەيا نەگىزىندە بەرىلەتىن كوشى-قون ۆيزالارىنىڭ (Green Card) DV-1 باعدارلاماسى ۋاقىتشا توقتاتىلدى. بۇل شەشىم براۋن ۋنيۆەرسيتەتىندە بولعان اتىس وقيعاسىنان كەيىن قابىلداندى. ا ق ش ىشكى قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى كريستي نوەمنىڭ ايتۋىنشا، كۇدىكتى اتالعان ەلگە ءدال وسى Diversity Immigrant Visa باعدارلاماسى اياسىندا كەلگەن.