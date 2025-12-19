ا ق ش گرين-كارتا بەرۋدى توقتاتتى: سەبەبى نەدە
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ براۋن ۋنيۆەرسيتەتىندەگى اتىستان كەيىن ا ق ش يمميگراتسيالىق ۆيزالارىن الۋعا ارنالعان گرين-كارتا لوتەرەياسى باعدارلاماسىن توقتاتتى، دەپ حابارلايدى CBS News.
بۇل تۋرالى ا ق ش- تىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى كريستي نوەم مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، براۋن ۋنيۆەرسيتەتىندەگى اتىس پەن ماسساچۋسەتس تەحنولوگيالىق ينستيتۋتىنىڭ (MIT) پروفەسسورى نيەۆەس ۆالەنتەنىڭ ولىمىنە كۇدىكتى ەر ادام ەلگە سەگىز جىل بۇرىن گرين-كارتا لوتەرەياسى باعدارلاماسى ارقىلى كەلگەن.
- بۇل ادامدى ءبىزدىڭ ەلىمىزگە ەشقاشان كىرگىزبەۋ كەرەك ەدى. پرەزيدەنت ترامپتىڭ نۇسقاۋى بويىنشا مەن ا ق ش- تىڭ ازاماتتىق جانە يمميگراتسيا قىزمەتتەرىنە DV1 باعدارلاماسىن توقتاتا تۇرۋدى تاپسىرامىن، بۇل اپاتتى باعدارلامادان باسقا امەريكالىقتاردىڭ زارداپ شەكپەۋىن كەپىلدەندىرۋ ءۇشىن قاجەت، - دەپ مالىمدەدى نوەم.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش- تىڭ رود-ايلەند شتاتىنداعى پروۆيدەنس قالاسىندا ورنالاسقان، ايۆي ليگاسىنا كىرەتىن بەدەلدى براۋن ۋنيۆەرسيتەتىندە بولعان اتىس سالدارىنان ەكى ادام قازا تاپتى.
ا ق ش پوليتسياسى براۋن ۋنيۆەرسيتەتىندەگى شابۋىلعا قاتىسى بار كۇدىكتىنى انىقتادى.
ا ق ش جىل سايىن شەتەلدىكتىڭ شتاتتاردا تۇراقتى تۇرۋ جانە جۇمىس ىستەۋ قۇقىعىن كۋالاندىراتىن 50 مىڭ جاسىل كارتا ويناتىپ كەلەدى. لوتەرەيا كەزدەيسوق تۇردە وتەدى.
Diversity Visa باعدارلاماسى بويىنشا ۆيزا الۋ ءۇشىن ۇمىتكەرلەردىڭ كەم دەگەندە ورتا مەكتەپ ءبىلىمى نەمەسە ءتيىستى دايىندىقتى تالاپ ەتەتىن سالادا ەكى جىلدىق جۇمىس تاجىريبەسى بولۋى ءتيىس. ولار سونداي-اق ۆيزا الماس بۇرىن تەكسەرۋدەن جانە اڭگەمەلەسۋدەن ءوتۋى كەرەك.
دونالد ترامپ ءارتاراپتاندىرىلعان ۆيزا لوتەرەياسى باعدارلاماسىن بۇرىننان سىناپ، ونىڭ قاۋىپسىزدىككە قاتەر توندىرەتىنىن جانە جۇمىسقا نەگىزدەلگەن ۆيزالار سياقتى ەڭبەك سىڭىرۋگە نەگىزدەلمەگەنىن العا تارتىپ كەلدى. ول ءبىرىنشى مەرزىمىنىڭ باسىندا ءارتاراپتاندىرىلعان ۆيزانى العان ەر ادام نيۋ-يوركتە جۇك كولىگىمەن سەگىز ادامدى قاعىپ ولتىرگەننەن كەيىن ونىڭ كۇشىن جويۋعا تىرىستى.
الايدا ۆيزانى جاقتاۋشىلار ونى الۋشىلار تەكسەرىلەتىنىن جانە باعدارلاما ا ق ش ەكونوميكاسى مەن ەلدىڭ شەتەلدەگى يميدجى ءۇشىن ءتيىمدى دەپ سانايتىنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تا 19 ەلدەن كەلگەن ازاماتتاردىڭ گرين-كارتالارى قايتا تەكسەرىلەتىنىن جازدىق.