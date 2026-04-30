ا ق ش ەۋرووداق ازاماتتارىنىڭ بيومەتريالىق دەرەكتەرىنە قول جەتكىزۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش ەۋرووداق ەلدەرىنە شەكارا قاۋىپسىزدىگى بويىنشا سەرىكتەستىكتىڭ كەڭەيتىلگەن باعدارلاماسى اياسىندا پوليتسيا بازاسىنداعى بيومەتريالىق دەرەكتەرمەن الماسۋدى ۇسىندى. بۇل ەلگە ۆيزاسىز كىرۋ شارتتارىمەن بايلانىستى، دەپ حابارلايدى DW.
بۇل باستاما ا ق ش-قا 90 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز كىرۋ باعدارلاماسىنا قاتىسۋ شارتتارىنا قاتىستى بولماق.
ا ق ش ۆيزاسىز رەجيمگە قولجەتىمدىلىكتى جاڭا قاۋىپسىزدىك تالاپتارىمەن بايلانىستىردى. ەگەر كەلىسىم 2026 -جىلعى 31-جەلتوقسانعا دەيىن جاسالماسا، ەۋرووداق ەلدەرى شەكتەۋلەرگە تاپ بولۋى مۇمكىن.
ەۋروپالىق كوميسسيا بەلگىلەنگەن مەرزىمدى راستادى. الايدا بۇل ۇسىنىس ە و ىشىندە داۋ تۋدىردى. ەۋروپارلامەنت دەپۋتاتى راكيەل گارسيا ەرميدا-ۆان دەر ۆاللە جاعدايدىڭ ەۋرووداققا قىسىم كورسەتۋ ەكەنىن ايتىپ، كەلىسسوزدەردى توقتاتۋعا شاقىردى.
قازىرگى ۋاقىتتا پوليتسيا دەرەكتەر بازاسىنان، سونىڭ ىشىندە ساۋساق ىزدەرى جانە بەت كەسكىندەرىمەن بولىسۋگە قاتىستى تالقىلاۋلار ءجۇرىپ جاتىر. مۇنداي دەرەكقورلاردا تەك سوتتالعان قىلمىسكەرلەر تۋرالى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار كۇدىكتىلەر تۋرالى دا اقپارات بار، بۇل قوسىمشا الاڭداۋشىلىق تۋدىرادى.
جۋرناليست جانە قۇقىق قورعاۋشى ماتتياس مونرويدىڭ ايتۋىنشا، بۇل تاجىريبە قاراپايىم ازاماتتارعا دا اسەر ەتۋى مۇمكىن، ويتكەنى دەرەكقورعا كىرۋ مىندەتتى تۇردە كىنانى مويىنداۋدى بىلدىرمەيدى.
ساراپشىلار دەرەكتەر الماسۋدىڭ تەڭسىزدىگىن اتاپ ءوتتى. ا ق ش-تا ەۋروپالىق دەرەكتەر بازاسىمەن سالىستىرۋعا بولاتىن ءبىرىڭعاي ورتالىقتاندىرىلعان جۇيە جوق.
ەۋرووداقتا بۇل باستاماعا قاتىستى تالقىلاۋلار جالعاسىپ، ونىڭ ە و ازاماتتارى ءۇشىن قۇقىقتىق جانە ساياسي سالدارى باعالانىپ جاتىر.