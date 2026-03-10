ا ق ش رەسەي مۇنايىنا قاتىستى سانكسيالاردى جۇمسارتۋدى قاراستىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ اكىمشىلىگى الەمدىك ەنەرگيا باعاسىنىڭ ءوسۋىن تەجەۋ ءۇشىن رەسەي مۇنايىنا قارسى سانكسيالاردى ودان ءارى جۇمسارتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى Reuters اگەنتتىگى ءۇش حاباردار دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
اگەنتتىكتىڭ جازۋىنشا، مۇنداي قادام ا ق ش- تىڭ ماسكەۋدى مۇناي ساتۋدان تۇسەتىن تابىستان ايىرۋعا باعىتتالعان كۇش-جىگەرىن كۇردەلەندىرۋى مۇمكىن. سەبەبى ءدال وسى تابىس رەسەيگە ۋكرايناداعى سوعىستى قارجىلاندىرۋعا كومەكتەسىپ وتىر.
ا ق ش بيلىگى مۇنداي شەشىمدى الەمدىك مۇناي نارىعىنداعى جاعدايدىڭ كۇرت شيەلەنىسۋىمەن بايلانىستىرىپ وتىر. سوڭعى ۋاقىتتا تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستار سالدارىنان مۇناي جەتكىزۋ تىزبەكتەرى بۇزىلىپ، الەمدىك باعالار ايتارلىقتاي ءوستى. كەيبىر باعالاۋلار بويىنشا، Brent ماركالى مۇناي باعاسى قايتادان باررەلىنە 100 دوللاردان اسىپ كەتكەن.
اق ءۇي بىرنەشە نۇسقانى قاراستىرىپ جاتىر. سونىڭ ىشىندە رەسەي مۇنايىنا قاتىستى كەيبىر سانكسيالاردى ۋاقىتشا جۇمسارتۋ، سونداي-اق مۇناي نارىعىنداعى تاپشىلىقتى ازايتۋ ءۇشىن ا ق ش- تىڭ ستراتەگيالىق مۇناي قورىنان شيكىزات شىعارۋ مۇمكىندىگى دە بار.
بۇعان دەيىن ا ق ش بيلىگى سانكسيالاردى ءىشىنارا جەڭىلدەتۋ اياسىندا تەڭىزدە تۇرىپ قالعان رەسەيلىك مۇنايدى ساتىپ الۋعا ۋاقىتشا رۇقسات بەرگەن. مىسالى، ءۇندىستانعا باعىتتالعان مۇناي پارتيالارىن ساتۋعا 30 كۇندىك جەڭىلدىك بەرىلگەن.
الايدا ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، سانكتسيالاردى السىرەتۋ ۆاشينگتوننىڭ رەسەيدىڭ مۇنايدان تۇسەتىن تابىسىن ازايتۋ ارقىلى ۋكرايناداعى سوعىستى قارجىلاندىرۋ مۇمكىندىگىن شەكتەۋ ستراتەگياسىنا قايشى كەلۋى مۇمكىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، كەشە ۆلاديمير پۋتين دونالد ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.
ال فرانسيا تاياۋ شىعىستاعى وداقتاستارىن قولداۋ ماقساتىندا شامامەن ونعا جۋىق اسكەري- تەڭىز كەمەسىن، سونىڭ ىشىندە ۇشاق تاسىعىش كەمەلەر توبىن جەرورتا تەڭىزىنە، قىزىل تەڭىزگە جانە قاجەت بولعان جاعدايدا ورمۋز بۇعازىنا جىبەرۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانۋەل ماكرون مالىمدەدى.