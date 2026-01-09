ا ق ش گرەنلانديانىڭ ءار تۇرعىنىنا 100 مىڭ دوللار تولەپ، ارالدى ساتىپ الماق
استانا. KAZINFORM - امەريكا شەنەۋنىكتەرى ارالدىڭ دانيادان ءبولىنۋى جانە ا ق ش- تىڭ اننەكسيالانۋى تۋرالى تالقىلاۋلار بارىسىندا گرەنلانديا تۇرعىندارىنا ءبىر رەتتىك تولەم جاساۋ مۇمكىندىگىن قاراستىردى، دەپ حابارلايدى Reuters.
بۇل اقپارات ءتورت دەرەككوزدە حابارلاندى. تالقىلاۋدا ءبىر ادامعا 10000 دوللاردان 100000 دوللارعا دەيىنگى سوما بەرۋ ماسەلەسى قارالعان. دەگەنمەن، تولەمدەردىڭ ناقتى مولشەرى مەن ونى جۇزەگە اسىرۋ مەحانيزمى ءالى تۇسىنىكسىز. بۇل كەلىسسوزدەرگە اق ءۇيدىڭ كومەكشىلەرى دە قاتىسقان.
دانيانىڭ اۆتونومدى اۋماعى بولىپ تابىلاتىن گرەنلانديا تۇرعىندارىنا تىكەلەي تولەم جاساۋ يدەياسى، ا ق ش- تىڭ 57 مىڭعا جۋىق تۇرعىنى بار ارالدى قالاي باقىلاۋعا الۋعا بولاتىن نۇسقالاردىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىلادى. بۇل كوپەنگاگەن مەن نۋۋكتاعى بيلىكتىڭ «گرەنلانديا ساتىلمايدى» دەگەن مالىمدەمەسىنىڭ اياسىندا ورىن الادى.
تالقىلانعان باستاما اق ۇيدە قاراستىرىلعان ءارتۇرلى سەناريلەردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر. بۇل ا ق ش- تىڭ ايماقتاعى ىقپالىن كۇشەيتۋدىڭ جولى رەتىندە قاراستىرىلعان. سونىمەن قاتار، مۇنداي تاكتيكانى ۇزاق ۋاقىت بويى ءوزىنىڭ تاۋەلسىزدىگى مەن دانيانىڭ ەكونوميكالىق تاۋەلدىلىك ماسەلەلەرىن تالقىلايتىن حالىق ءۇشىن "قورلاۋ" دەپ قابىلداۋعا بولادى.
دونالد ترامپ بۇعان دەيىن گرەنلانديانىڭ ا ق ش- قا قوسىلۋى قاجەتتىگىن بىرنەشە رەت ايتقان بولاتىن. العاشقىدا ول ارالدى ساتىپ الۋدى ۇسىندى جانە 2025 -جىلدىڭ ناۋرىزىندا ونىڭ اننەكسيالاناتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى. ەگەر باس تارتسا، دانيانى ساۋدا تاريفتەرىمەن قورقىتتى.
دانيا پرەمەر- ءمينيسترى مەتتە فرەدەريكسەن بۇل مالىمدەمەلەردى قابىلدامادى جانە گرەنلانديانى پاتشالىقتىڭ ءبىر بولىگى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو زاڭ شىعارۋشىلارعا پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ گرەنلانديانى باسىپ الۋدى ەمەس، ساتىپ الۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن حابارلاعان بولاتىن.
اق ءۇي گرەنلانديانى ساتىپ الۋ «ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك باسىمدىعى» ەكەنىن جانە بۇل ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن اقش اسكەري كۇشتەرىن پايدالانۋ قاراستىرىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
سونداي-اق گرەنلاندياداعى جاعدايدى تالقىلاۋ ءۇشىن كەلەسى اپتادا دانيا شەنەۋنىكتەرىمەن كەزدەسۋ جوسپارلانعانى حابارلاندى.