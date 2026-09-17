ا ق ش فەدەرالدىق رەزەرۆ جۇيەسى مولشەرلەمەنى 4 پايىزعا كوتەردى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسى پايىزدىق مولشەرلەمەنى 0,25 پايىز كوتەرىپ، %3,75-4 دەڭگەيىنە جەتكىزدى. مولشەرلەمە 2023-جىلدان بەرى العاش رەت كوتەرىلىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى BBC- گە سىلتەمە جاساپ.
ف ر ج ءتوراعاسى كيەۆين ۋورش ينفلياتسيا دەڭگەيىنىڭ جوعارى بولۋى مولشەرلەمەنىڭ كوتەرىلۋىنە سەبەپ بولعانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، ينفلياتسيا كوپ ۋاقىت بويى مەجەدەن جوعارى دەڭگەيدە قالىپ وتىر. سوعان قاراماستان، رەتتەۋشى ورگان باسشىلىعى ا ق ش ەكونوميكاسىنىڭ الداعى كەزەڭدە تۇراقتى داميتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پايىزدىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋدى قولدايتىنىن ايتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، ا ق ش- تىڭ قارىزدارىن وتەۋ قابىلەتى سەنىمدى بولعاندىقتان، پايىزدىق مولشەرلەمە 1 پايىز نەمەسە ودان تومەن بولۋى كەرەك.
ورتالىق بانكتەر ينفلياتسيانى تەجەۋ ءۇشىن پايىزدىق مولشەرلەمەنى كوتەرۋدى نەگىزگى قۇرال رەتىندە قولدانادى. مولشەرلەمە وسكەندە نەسيە قىمباتتاپ، حالىقتىڭ تۇتىنۋ شىعىنى مەن ينۆەستيتسيا كولەمى ازايۋى مۇمكىن. بۇل ءوز كەزەگىندە باعانىڭ ءوسۋ قارقىنىن باسەڭدەتۋگە ىقپال ەتەدى.
باعانىڭ وزگەرۋىنە ەنەرگيا رەسۋرستارى قۇنىنىڭ ءوسۋى دە اسەر ەتەدى. BBC مالىمەتىنشە، ا ق ش، يزرايل جانە يران اراسىنداعى قاقتىعىستان الەمدىك مۇناي باعاسى كۇرت ءوسىپ، سونىڭ سالدارىنان اۆتوكولىك وتىنى مەن باسقا دا تاۋارلار مەن قىزمەتتەردىڭ قۇنى ارتقان.
قاراشادا وتەتىن ا ق ش كونگرەسس سايلاۋىندا حالىقتىڭ كۇندەلىكتى شىعىندارى دا وزەكتى ماسەلەگە اينالىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ا ق ش فەدەرالدىق رەزەرۆ جۇيەسى شىلدەدەگى وتىرىستىڭ قورىتىندىسى بويىنشا فەدەرالدى قورلار مولشەرلەمەسىنىڭ نىسانالى دياپازونىن %3,5-3,75 دەڭگەيىندە ساقتاپ قالعان ەدى.
سونداي-اق ا ق ش- تىڭ بازالىق مولشەرلەمەسى الەم ەكونوميكاسىنا قالاي اسەر ەتەتىنى جونىندە جازعانبىز.