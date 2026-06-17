ا ق ش قىتايدىڭ كەيبىر ويىنشىق دروندارىن يمپورتتاۋعا رۇقسات بەردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تىڭ FCC فەدەرالدىق بايلانىس كوميسسياسى 16-ماۋسىمدا قىتايدا وندىرىلگەن ويىنشىق درونداردىڭ جاڭا ۇلگىلەرىن ا ق ش نارىعىنا يمپورتتاۋعا رۇقسات بەرەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Reuters اگەنتتىگى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا قىتايلىق DJI (Da-Jiang Innovations) جانە Autel Robotics كومپانيالارى سەكىلدى شەتەلدىك وندىرۋشىلەردىڭ جاڭا دروندارى مەن نەگىزگى كومپونەنتتەرىن ا ق ش نارىعىنا شىعارۋعا شەكتەۋ قويعان بولاتىن. رەتتەۋشى ورگان ول كەزدە بۇل ونىمدەر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە «قابىلداۋعا بولمايتىن تاۋەكەل» توندىرەدى دەپ مالىمدەگەن.
الايدا كەيىننەن كوميسسيا كەيبىر جاڭا ۇلگىدەگى درونداردى يمپورتتاۋعا كەزەڭ-كەزەڭىمەن رۇقسات بەرە باستادى.
FCC بۇل جولعى شەشىم ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ قورىتىندىسىنا نەگىزدەلگەنىن اتاپ ءوتتى. ۆەدومستۆو قاراپايىم فۋنكتسيالارى بار، قاۋىپ دەڭگەيى تومەن ويىنشىق دروندار ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە قاتەر توندىرمەيدى دەگەن تۇجىرىم جاساعان.
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باعالاۋىنشا، مۇنداي قۇرىلعىلاردا كادىمگى دروندارعا ءتان الىس قاشىقتىققا ۇشۋ، ۇزاق ۋاقىت اۋەدە بولۋ، جەتىلدىرىلگەن سەنسورلار، جۇك تاسىمالداۋ، جەلىگە قوسىلۋ، سونداي-اق دەرەكتەردى جيناۋ جانە ساقتاۋ مۇمكىندىكتەرى جوق.
FCC ويىنشىق دروندارعا قويىلاتىن تالاپتاردىڭ دا قاتاڭ ەكەنىن مالىمدەدى.
اتاپ ايتقاندا، ولاردىڭ سالماعى 150 گرامنان اسپاۋى، ۇشۋ قاشىقتىعى وپەراتوردىڭ كورۋ ايماعىمەن شەكتەلىپ، 100 مەتردەن اسپاۋى ءتيىس. سونىمەن قاتار قۇرىلعىلار ينتەرنەتكە نەمەسە باسقا جەلىلەرگە قوسىلا الماۋى، فوتو جانە بەينەكامەرالارمەن، سونداي-اق باقىلاۋ نەمەسە دەرەكتەر جيناۋعا ارنالعان سەنسورلارمەن جابدىقتالماۋى قاجەت. ولاردىڭ ەڭ ۇزاق ۇشۋ ۋاقىتى 10 مينۋتتان اسپاۋى كەرەك.