14:41, 12 - تامىز 2025 | GMT +5
ا ق ش قىتايعا جوعارى باج سالىعىن ازىرگە سالمايتىن بولدى
ا ق ش قىتايلىق تاۋارلارعا جوعارى باج سالىعىن ازىرگە سالمايتىن بولدى. پرەزيدەنت دونالد ترامپ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا بەيجىڭگە قىمبات تاريف ەنگىزۋدى تاعى 90 كۇنگە شەگەرگەنىن جازدى، دەپ حابارلايدى 24kz.
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وكىلدەرى: «بۇل ەكىجاقتى كەلىسسوزدى جالعاستىرۋ ءۇشىن قاجەت شارا» ، - دەپ وتىر. ەسكە سالايىق، 3 اي بۇرىن ا ق ش پەن قىتاي ءوزارا تاريفتەردى 90 كۇنگە ازايتۋعا كەلىسكەن ەدى. ۆاشينگتون %145 سالىقتى %30 كە دەيىن ءتۇسىرىپ، ال بەيجىڭ 125 تەن %10 كە دەيىن قىسقارتقان ەدى. دەمەك بۇل تاريفتەر ەندى 10- قاراشاعا دەيىن وزگەرمەيدى.
