ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:41, 12 - تامىز 2025 | GMT +5

    ا ق ش قىتايعا جوعارى باج سالىعىن ازىرگە سالمايتىن بولدى

     ا ق ش قىتايلىق تاۋارلارعا جوعارى باج سالىعىن ازىرگە سالمايتىن بولدى. پرەزيدەنت دونالد ترامپ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا بەيجىڭگە قىمبات تاريف ەنگىزۋدى تاعى 90 كۇنگە شەگەرگەنىن جازدى، دەپ حابارلايدى 24kz.

    США и Китай
    Фото: Синьхуа

    اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وكىلدەرى: «بۇل ەكىجاقتى كەلىسسوزدى جالعاستىرۋ ءۇشىن قاجەت شارا» ، - دەپ وتىر. ەسكە سالايىق، 3 اي بۇرىن ا ق ش پەن قىتاي ءوزارا تاريفتەردى 90 كۇنگە ازايتۋعا كەلىسكەن ەدى. ۆاشينگتون %145 سالىقتى %30 كە دەيىن ءتۇسىرىپ، ال بەيجىڭ 125 تەن %10 كە دەيىن قىسقارتقان ەدى. دەمەك بۇل تاريفتەر ەندى 10- قاراشاعا دەيىن وزگەرمەيدى.

    https://24.kz



    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
