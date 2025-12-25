ق ز
    13:24, 25 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ا ق ش قىتاي تاۋارلارىنا سالىقتى جەڭىلدەتەدى

     ا ق ش قىتايدان جەتكىزىلەتىن ميكروچيپتەرگە باج سالىعىن 2027-جىلعا دەيىن سالمايتىن بولدى. وسىلايشا، ۆاشينگتون بەيجىڭمەن اراداعى جاعدايدى رەتتەۋگە نيەتتى.

    АҚШ Қытай
    Фото: Report

     وسىعان دەيىن قىتاي بيلىگى سيرەك مەتالدار ەكسپورتىن شەكتەيتىنىن مالىمدەگەن ەدى. ولاردىڭ ونىمىنە امەريكالىق تەحنولوگيالىق كومپانيالار تاۋەلدى. قىتاي بيلىگى ا ق ش-تىڭ جاڭا شەشىمىنە ازىرگە پىكىر بىلدىرگەن جوق. ەسكە سالا كەتەيىك، بيىل كۇزدە ا ق ش قىتايدان كەلەتىن تاۋارلارعا 130 پايىز باج سالىعىن سالاتىنىن جاريالاعان بولاتىن.

    https://24.kz

