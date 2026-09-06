ا ق ش پەن قىتاي جاساندى ينتەللەكت قاۋىپسىزدىگى ماسەلەسىندە كەلىسسوز جۇرگىزەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن قىتاي قىركۇيەك ايىنىڭ ورتاسىندا جاساندى ينتەللەكت قاۋىپسىزدىگىنە ارنالعان العاشقى رەسمي كەلىسسوزدەردى وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
تاراپتار وزىق جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىن دامىتۋعا بايلانىستى تاۋەكەلدەردى تالقىلاماق، دەپ حابارلايدى Reuters.
كەلىسسوزدەردىڭ نەگىزگى تاقىرىپتارىنىڭ ءبىرى جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانا وتىرىپ جاسالاتىن كيبەرشابۋىلدار بولماق. ا ق ش امەريكالىق جانە قىتايلىق جاساندى ينتەللەكت ازىرلەۋشىلەرىنە وسىنداي قاۋىپتەر تۋرالى اقپارات الماسىپ، ىقتيمال شابۋىلداردى بىرلەسىپ باقىلاۋدى ۇسىنادى.
ا ق ش دەلەگاتسياسىن قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت باسقارۋى مۇمكىن. قىتاي تاراپىنان كەلىسسوزدەرگە ۆيتسە- پرەمەر حە ليفەن قاتىسادى دەپ بولجانىپ وتىر. الايدا كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلاردىڭ ناقتى قۇرامى ازىرگە انىقتالعان جوق.
جاساندى ينتەللەكت قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىقتىڭ كۇشەيۋىنە سوڭعى وقيعالار سەبەپ بولدى. شىلدە ايىندا OpenAI مودەلدەرى نەگىزىندە جاسالعان شامامەن 700 زياندى جاساندى ينتەللەكت اگەنتى Hugging Face پلاتفورماسىنا شابۋىل جاساپ، ءوز ارەكەتتەرىنىڭ ىزدەرىن جاسىرۋعا تىرىسقان.
ۆاشينگتون قىتايدىڭ جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىن دامىتۋىنا جانە امەريكالىق تەحنولوگيالاردىڭ قىتايلىق كومپانيالار تاراپىنان ىقتيمال قولدانىلۋىنا دا الاڭداۋلى.
كەلىسسوزدەر ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ 24 قىركۇيەكتە ۆاشينگتوندا ءوتۋى جوسپارلانعان كەزدەسۋىنىڭ قارساڭىندا ۇيىمداستىرىلۋى مۇمكىن.
سونىمەن بىرگە كەلىسسوزدەردىڭ ناقتى كۇنى مەن كۇن ءتارتىبى ازىرگە بەكىتىلگەن جوق. اق ءۇي وكىلى قىركۇيەك ايىنىڭ ورتاسىنا جاساندى ينتەللەكت ماسەلەلەرى بويىنشا كەزدەسۋ ازىرگە جوسپارلانباعانىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن OpenAI ا ق ش، قىتاي جانە باسقا دا ەلدەردىڭ قاتىسۋىمەن جاساندى ينتەللەكت قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى حالىقارالىق ۇيىم قۇرۋدى ۇسىنعان بولاتىن.