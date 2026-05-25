ا ق ش قۇپيا قىزمەتى اق ۇيگە وق جاۋدىرعان ادامدى مەرت قىلدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ەر ادامنىڭ «زورلىق- زومبىلىققا تولى وتكەن ءومىرى بولعان جانە اق ۇيگە قاتىستى ىقتيمال اۋەستىگى» بار، دەپ Euronews.com سايتى.
قۇپيا قىزمەت اگەنتتەرى قارۋلى ەر ادامعا دەر كەزىندە كەرى جاۋاپ قايتارىپ، اتىپ سالعان. بۇل اقپاراتتى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ وكىلدەرى حابارلادى.
مالىمەتكە سايكەس، ەر ادام قارۋىن شىعارىپ، جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن شامامەن ساعات 18:00-دە 17-كوشە مەن پەنسيلۆانيا-اۆەنيۋ اۋدانىندا وق جاۋدىرعان. بۇل تۋرالى ا ق ش قۇپيا قىزمەتىنىڭ قوعاممەن بايلانىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەنتوني گۋلەلمي مالىمدەدى.
گۋلەلميدىڭ ايتۋىنشا، سول ۋاقىتتا دونالد ترامپ اق ۇيدە بولعان جانە ول زارداپ شەكپەگەن.
- قۇپيا قىزمەت قىزمەتكەرلەرى جاۋاپ رەتىندە وق اتىپ، كۇدىكتىنى جارالادى. ول جاقىن ماڭداعى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلىپ، دارىگەرلەر ونىڭ قايتىس بولعانىن راستادى، - دەلىنگەن حابارلامادا. سونىمەن قاتار اتىس كەزىندە ءبىر بەيبىت تۇرعىن جارالانعان.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەشقايسىسى زارداپ شەكپەگەنى حابارلاندى.
ترامپ Truth Social جەلىسىندەگى جازباسىندا شابۋىل جاساعان ادامنىڭ «زورلىق-زومبىلىق تاريحى بولعانىن جانە اق ۇيگە اۋەستەنۋى مۇمكىن ەكەنىن» ايتىپ، ارنايى قىزمەتتەردىڭ «جەدەل ءارى كاسىبي ارەكەتىن» جوعارى باعالادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاعداي «بولاشاق بارلىق پرەزيدەنتتەر ءۇشىن ۆاشينگتوندا بۇرىن-سوڭدى جاسالعان ەڭ قاۋىپسىز ءارى قورعالعان كەڭىستىكتىڭ ماڭىزىن كورسەتەدى»، - دەدى ترامپ.
سوڭعى ەكى جىلدا ترامپ بىرنەشە رەت ىقتيمال قاستاندىق نىساناسىنا اينالعان.
بۇل وقيعا اق ءۇي كوررەسپوندەنتتەر قاۋىمداستىعىنىڭ كەشكى اسى كەزىندە بولعان اتىستان ءبىر اي وتپەي جاتىپ تىركەلدى. ول كەزدە ترامپ تا قاتىسقان ءىس-شاراعا شابۋىل جاساماق بولعان كۇدىكتىگە ا ق ش پرەزيدەنتىن ولتىرۋگە ارەكەتتەندى دەگەن ايىپ تاعىلعان.