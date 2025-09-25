ا ق ش قازاقستاننان سالەمدەمەلەر قابىلداۋدى ۋاقىتشا توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش قازاقستاننان سالەمدەمەلەر قابىلداۋدى ۋاقىتشا توقتاتتى. بۇل تۋرالى «قازپوشتا» ا ق ءمالىم ەتتى.
- «قازپوشتا» ا ق ا ق ش شەكارا- كەدەن قىزمەتىنىڭ 2025 -جىلعى 26 - تامىزداعى شەشىمىنە بايلانىستى ا ق ش- تاعى مەكەنجايعا باعىتتالعان سالەمدەمەلەردى قابىلداۋ جانە جەتكىزۋ ۋاقىتشا توقتاتىلاتىنىن حابارلايدى. حاتتار مەن قۇجاتتاردى جىبەرۋ قالىپتى تۇردە جالعاسادى، - دەلىنگەن كومپانيا تاراتقان اقپاراتتا.
تاراتىلعان مالىمەتكە قاراعاندا، شەكتەۋدى امەريكالىق تاراپ ەنگىزدى جانە ول كوپتەگەن ەلدەن كەلەتىن حالىقارالىق پوشتا جونەلتىلىمدەرىنە قولدانىلادى. قازىرگى كەزدە دۇنيەجۇزىلىك پوشتا وداعىنا مۇشە 192 مەملەكەتتىڭ تەك بەسەۋى عانا ا ق ش- قا تاۋارى بار سالەمدەمە جىبەرە الادى.
- «قازپوشتا» ا ق سەرىكتەستەرمەن تۇراقتى بايلانىستا جانە قىزمەتتى جىلدام قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن بەلسەندى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر، - دەپ اتاپ وتەدى كومپانيادان.
مارلان جيەمباي