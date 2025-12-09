ا ق ش- قازاقستان اۋە رەيسى: ەير استانا لوندونعا ءبىر قونىپ قاتىنايتىن مارشرۋتتى پىسىقتاپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ا ق ش- قازاقستان تىكەلەي اۋە رەيسى اۋەلى لوندون ارقىلى ۇيىمداستىرىلاتىنىن ءمالىم ەتتى.
- ونداي مىندەت موينىمىزدا بار. بۇل رەيس سولتۇستىك پوليۋس ارقىلى وتەدى. باسقاشا ايتساق، رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ اۋماعى ارقىلى ۇشىپ ءوتۋىمىز كەرەك. ونى ەڭسەرۋ ءۇشىن Dreamliner تيپىندەگى ۇشاق كەرەك. سوندا ءبىرىنشى ماسەلە ونداي ۇشاقتىڭ جوقتىعىندا بولىپ وتىر. ونداي ۇشاق ساتىپ الۋ مەرزىمى شەگەرىلىپ كەلە جاتىر. قازىر Airbus پەن Boeing -تىڭ تاپسىرىس پورتفەلى 124 جىلعا جۇكتەلگەن. ءتىپتى كەزەك كەرى جىلجىپ بارادى. 2026 -جىلى ءبىز الۋ كەرەك بولعان ۇشاقتار 2027 -جىلعا قالىپ وتىر، - دەدى ول.
مينيستر اتالعان الىپ ۇشاق قولعا تيگەنشە ا ق ش- قا تىكەلەي ۇشۋ مۇمكىن ەمەستىگىن اتاپ ءوتتى.
- قازىر Air Astana ا ق ش- قا لوندون ارقىلى قاتىناۋدى ۇسىنىپ وتىر. لوندونعا ءبىر قونىپ، سول بيلەتپەن ساپاردى ءارى قاراي جالعاستىرادى. Dreamliner تيپىندەگى ۇشاق قولعا تيگەنشە وسىلاي امالداۋ جوسپارلانىپ وتىر. قازىر وسىنداي مارشرۋت پىسىقتالىپ جاتىر، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.
سونداي-اق، ول «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى مەن امەريكالىق Wabtec كومپانياسى اراسىنداعى 4,2 ميلليارد دوللارلىق كەلىسىمشارت تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.