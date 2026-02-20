ا ق ش- قا تىكەلەي اۋە قاتىناسى: قازاقستانعا جاڭا Boeing ۇشاقتارى جەتكىزىلمەك
ۆاشينگتون. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى Boeing كومپانياسىنىڭ اتقارۋشى ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەفف شوككيدى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ا ق ش- قا جۇمىس ساپارى اياسىندا پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ اۆياتسيا، قورعانىس جانە عارىش تەحنيكالارىن شىعاراتىن Boeing ترانسۇلتتىق كورپوراتسياسىنىڭ باسشىلىعىمەن كەزدەستى.
پرەزيدەنت وتاندىق Air Astana, ssat جانە Vietjet Qazaqstan كومپانيالارى ەلىمىزدەگى اۆياتسيا سالاسىن دامىتۋدا ەرەكشە ماڭىزعا يە ورتاق جوبالاردى ودان ءارى ىلگەرىلەتۋگە مۇددەلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل رەتتە قاسىم-جومارت توقايەۆ Air Astana مەن Boeing اراسىندا ۇشاق جەتكىزۋ بويىنشا كەلىسىمگە قول قويىلعانىن قۇپتادى. بيىل جىل سوڭىنا دەيىن قۇراما شتاتتارعا تىكەلەي اۋە قاتىناسىن اشۋ ماقساتىندا Boeing 787 Dreamliner ۇشاقتارى ەلىمىزگە جەتكىزىلەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. بۇدان بولەك، SCAT اۋە كومپانياسى قوسىمشا Boeing ۇشاقتارىن ساتىپ الماق. سونداي-اق امەريكالىق كورپوراتسيامەن سەرىكتەستىك نەگىزىندە شىمكەنت اۋەجايىندا العاشقى تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ جانە جوندەۋ ورتالىعىن اشۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
دجەفف شوككي كومپانيانىڭ سيفرلاندىرۋ سالاسىنداعى جوسپارىمەن ءبولىسىپ، قازاقستاننىڭ كولىك-ترانزيت الەۋەتىنە جوعارى باعا بەردى. ونىڭ ايتۋىنشا، اۋەمەن جۇك تاسىمالداۋ باعىتىندا ناتيجەلى ىقپالداستىق ورناتۋعا مۇمكىندىك مول.
سونىمەن قاتار كەزدەسۋ بارىسىندا اۆياتسيا سالاسىنا مامان دايارلاۋ جانە ەلىمىزدەگى جۇك تاسىمالداۋشى ۇشاقتار پاركىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت U. S. International Development Finance كورپوراتسياسىنىڭ (DFC) اتقارۋشى ديرەكتورى بەن بلەكتى قابىلداعانىن جازدىق.