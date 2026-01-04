ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:18, 04 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ا ق ش ۆەنەسۋەلانى باسقاراتىن بولادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى فلوريداداعى مار-ا-لاگو رەزيدەنتسياسىندا ۆەنەسۋەلادا جۇرگىزىلگەن وپەراتسياعا جانە لاتىنامەريكالىق مەملەكەتتىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ءوزىنىڭ پىكىرىن ءبىلدىردى.

    Donald Trump, USA
    ۆيدەودان الىنعان كادر

    ا ق ش پرەزيدەنتى ۆەنەسۋەلادا جۇرگىزگەن وپەراتسيانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.

    - بۇگىن تاڭ اتا مەنىڭ تاپسىرمام بويىنشا قۇراما شتاتتار، ونىڭ قارۋلى كۇشتەرى ۆەنەسۋەلادا جۇرگىزگەن توتەنشە وپەراتسيا كەزىندە امەريكانىڭ كۇش-قۋاتىن قولداندى. بۇندايدى ەلدەر ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىنەن بەرى كورمەگەن، - دەدى ترامپ.

    ول سونداي-اق قىسقا ۋاقىتتا بۇل وپەراتسيانىڭ وتە ءساتتى وتكەنىن ايتتى.

    ترامپ ا ق ش اسكەرىنە العىس ءبىلدىردى جانە اسكەر اراسىندا ەشقانداي شىعىن بولماعانىن ايتتى.

    - مەن ءبىر ءتۇن ىشىندە وسىنداي جەتىستىككە جەتكەن ءبىزدىڭ قارۋلى كۇشتەردەگى قىزمەتكەلەردىڭ ەڭبەگىنە العىسىمدى بىلدىرگىم كەلەدى، - دەدى ترامپ.

    ال ۆەنەسۋەلانىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ترامپ بىلاي دەدى:

    - قىلمىسكەر نيكولاس مادۋرونى قولعا تۇسىردىك. ەندى ولار امەريكالىق سوت الدىندا جاۋاپ بەرەدى. ولارعا ا ق ش پەن ونىڭ تۇرعىندارىنا قارسى ويلاستىرىلعان ەسىرتكى تەرروريزمى بويىنشا ايىپ تاعىلىپ وتىر. ول (نيكولاس مادۋرو) اجال ۋىنىڭ امەريكادا تاراتۋ ءىسىن جەكە ءوزى باسقاردى، - دەدى ترامپ.

    ۆەنەسۋەلانىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ترامپ وتپەلى كەزەڭ اياقتالعانشا، جاعدايدى باقىلاۋدا ۇستايتىنىن ايتتى.

    تەگ:
    الەم ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار