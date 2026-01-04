ا ق ش ۆەنەسۋەلانى باسقاراتىن بولادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى فلوريداداعى مار-ا-لاگو رەزيدەنتسياسىندا ۆەنەسۋەلادا جۇرگىزىلگەن وپەراتسياعا جانە لاتىنامەريكالىق مەملەكەتتىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ءوزىنىڭ پىكىرىن ءبىلدىردى.
ا ق ش پرەزيدەنتى ۆەنەسۋەلادا جۇرگىزگەن وپەراتسيانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىن تاڭ اتا مەنىڭ تاپسىرمام بويىنشا قۇراما شتاتتار، ونىڭ قارۋلى كۇشتەرى ۆەنەسۋەلادا جۇرگىزگەن توتەنشە وپەراتسيا كەزىندە امەريكانىڭ كۇش-قۋاتىن قولداندى. بۇندايدى ەلدەر ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىنەن بەرى كورمەگەن، - دەدى ترامپ.
ول سونداي-اق قىسقا ۋاقىتتا بۇل وپەراتسيانىڭ وتە ءساتتى وتكەنىن ايتتى.
ترامپ ا ق ش اسكەرىنە العىس ءبىلدىردى جانە اسكەر اراسىندا ەشقانداي شىعىن بولماعانىن ايتتى.
- مەن ءبىر ءتۇن ىشىندە وسىنداي جەتىستىككە جەتكەن ءبىزدىڭ قارۋلى كۇشتەردەگى قىزمەتكەلەردىڭ ەڭبەگىنە العىسىمدى بىلدىرگىم كەلەدى، - دەدى ترامپ.
ال ۆەنەسۋەلانىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ترامپ بىلاي دەدى:
- قىلمىسكەر نيكولاس مادۋرونى قولعا تۇسىردىك. ەندى ولار امەريكالىق سوت الدىندا جاۋاپ بەرەدى. ولارعا ا ق ش پەن ونىڭ تۇرعىندارىنا قارسى ويلاستىرىلعان ەسىرتكى تەرروريزمى بويىنشا ايىپ تاعىلىپ وتىر. ول (نيكولاس مادۋرو) اجال ۋىنىڭ امەريكادا تاراتۋ ءىسىن جەكە ءوزى باسقاردى، - دەدى ترامپ.
ۆەنەسۋەلانىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ترامپ وتپەلى كەزەڭ اياقتالعانشا، جاعدايدى باقىلاۋدا ۇستايتىنىن ايتتى.