ا ق ش ۆەنەسۋەلاداعى تەڭىز كۇشتەرىن كۇشەيتەدى
استانا. KAZINFORM - وسى اپتادا ا ق ش ۇكىمەتى لاتىنامەريكالىق ەسىرتكى كارتەلدەرىنەن كەلەتىن قاۋىپ-قاتەرمەن كۇرەسۋ ءۇشىن ۆەنەسۋەلا ماڭىنداعى اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىن كۇشەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو دۇيسەنبى كۇنى ا ق ش- تى كاريب تەڭىزىندەگى اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ كۇشەيۋى جاعدايىندا ءوز ەلىندەگى رەجيمدى وزگەرتۋگە ۇمتىلدى دەپ ايىپتادى، دەپ حابارلايدى FOX News.
- ولار اسكەري قاۋىپ-قاتەر ارقىلى رەجيمدى وزگەرتپەكشى. ۆەنەسۋەلا سوڭعى 100 جىلداعى قۇرلىقتاعى ەڭ ۇلكەن قاۋىپپەن بەتپە-بەت كەلىپ وتىر، - دەدى نيكولاس مادۋرو.
مادۋرو ۆەنەسۋەلانىڭ قوقان-لوققىلارعا كونبەيتىنىن ايتتى.
ترامپ اكىمشىلىگى مادۋرونى ەسىرتكى ساۋداسىمەن اينالىستى دەپ ايىپتاپ، ءتىپتى ونى تۇتقىنداۋعا جانە سوتتاۋعا كومەكتەسەتىن اقپارات ءۇشىن 50 ميلليون دوللار سىياقى جاريالادى.
- بۇل كارتەلدەر وسى جارتى شاردا جانە بۇكىل الەمدە - ەكونوميكا مەن ىشكى قاۋىپسىزدىكتى تۇراقسىزداندىرىپ، امەريكا قۇراما شتاتتارىن ولىمگە اكەلەتىن ەسىرتكىمەن، زورلىقشىل قىلمىسكەرلەرمەن جانە ۇيىمداسقان قىلمىسپەن تولتىرىپ، تاريحي زورلىق-زومبىلىق پەن تەررور جاسادى، - دەدى پەنتاگون وكىلى شون پارنەلل 19-تامىزدا.
ا ق ش مىڭداعان اسكەردى قامتيتىن قۇرلىق شابۋىلى تۋرالى ەشقانداي جوسپارى تۋرالى جاريالاعان جوق. ءبىراق مادۋرو ۇكىمەتى جاعالاۋعا جانە كورشى كولۋمبيامەن شەكاراعا اسكەر ورنالاستىرۋ ارقىلى جاۋاپ بەردى جانە ۆەنەسۋەلالىقتاردى ازاماتتىق جاساقشىلارعا قوسىلۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى NBC News.
قازىرگى ۋاقىتتا ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ كاريب تەڭىزىندە ەكى باسقارىلاتىن زىمىران ەسمينەتستەرى - USS Gravely جانە USS Jason Dunham، سونداي-اق USS Sampson ەسمينەتسى مەن USS Lake Erie كرەيسەرى لاتىن امەريكاسى ماڭىنداعى سۋلاردا بار.
وسى اپتادا ايماققا 4 مىڭنان استام تەڭىزشى مەن تەڭىز جاياۋ اسكەرى بار تاعى ءۇش امفيبيالىق كەمە كىرەدى.
بۇل قادام پرەزيدەنت دونالد ترامپ امەريكا قۇراما شتاتتارىنا فەنتانيل مەن باسقا دا زاڭسىز ەسىرتكىلەردى اكەلۋگە كومەكتەسىپ، امەريكانىڭ كەيبىر قالالارىندا زورلىق-زومبىلىقتى ورشىتەتىن كارتەلدەرمەن كۇرەسۋ ءۇشىن اسكەردى قولدانۋعا يتەرمەلەپ جاتقان تۇستا جاسالدى.
دۇيسەنبىدە ۆەنەسۋەلا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى يۆان گيل لاتىن امەريكاسىنداعى ارىپتەستەرىنە ب ۇ ۇ ەسەبىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، ا ق ش- تىڭ اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىن ورنالاستىرۋى «جالعان اقپاراتقا» نەگىزدەلگەنىن، ويتكەنى كولۋمبيا كوكاينىنىڭ 87 پايىزى تىنىق مۇحيتى ارقىلى تاسىمالدانادى، ال ساۋداگەرلەر ءوز ونىمدەرىنىڭ تەك 5 پايىزىن ۆەنەسۋەلا ارقىلى تاسىمالداۋعا تىرىسادى دەپ ايتتى. بوليۆيا مەن كولۋمبيا الەمدەگى ەڭ ءىرى كوكاين وندىرۋشىلەر.
2024-جىلدىڭ شىلدەسىندە وتكەن پرەزيدەنتتىك سايلاۋدان كەيىن ا ق ش مادۋرونىڭ جەڭىسىن مويىندامادى، ال ۆەنەسۋەلانىڭ ساياسي وپپوزيتسياسى ا ق ش پەن باسقا ەلدەردى مادۋرونى قىزمەتىنەن كەتۋى ءۇشىن قىسىم كورسەتۋگە شاقىردى.
بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلانىڭ ا ق ش- تاعى ميگراتسيالىق ساياساتتى كۇشەيتكەننەن كەيىن ءوز ازاماتتارىن قايتارۋعا دايىن ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.