ا ق ش ۆەنەسۋەلادا نيكولاس مادۋرونى ۇستاۋ وپەراتسياسىن قالاي جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت دونالد ترامپ روجدەستۆو الدىنداعى ەرەۋىلدى بىرنەشە ايلاپ جوسپارلاعان سوڭ، ونىڭ ىشىندە ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو رەزيدەنتسياسىنىڭ ماكەتىن پايدالانىپ اسكەرلەردى وقىتۋدى ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى NBC News ارناسىنا سىلتەمە جاساپ.
ءبىر اپتا بۇرىن ترامپ تەلەفون ارقىلى مادۋرومەن تىلدەسكەندە ۆەنەسۋەلا باسشىسىنا سوڭعى مۇمكىندىك بەرىپ، وتستاۆكاعا كەتۋى كەرەكتىگىن ەسكەرتتى.
بۇل كەزدە ا ق ش-تىڭ اسكەري كەمەلەرى ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىندا ورنالاسقان بولاتىن. تسرۋ توبى ەلگە ەنىپ، مادۋرونىڭ قيمىلدارى مەن ءىس-ارەكەتتەرىن باقىلاپ وتىردى: قايدا ۇيىقتادى، نە جەدى جانە قايدا ساياحاتتادى.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، مادۋرو تاۋەكەل ەتتى، ول بارىنەن باس تارتۋعا «جاقىن بولدى»، ءبىراق ءوز ورنىندا قالدى.
ال، 2-قاڭتاردا، ساعات 22:46-دا ترامپ «ابسوليۋتتىك شەشىم» وپەراتسياسىنا بۇيرىق بەردى.
باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، تامىز ايىندا تسرۋ مادۋرونىڭ قوزعالىسى تۋرالى «ەگجەي-تەگجەيلى اقپارات» الۋ ماقساتىندا ۆەنەسۋەلاعا جاسىرىن تۇردە شاعىن جاساق جىبەرگەن. ءتىپتى ونىڭ ءۇي جانۋارلارى امەريكالىق بارلاۋ اگەنتتەرىنە بەلگىلى بولدى. بۇل تۋرالى سەنبى كۇنى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا بىرىككەن شتابتار باستىقتارىنىڭ ءتوراعاسى دەن «رەيزين» كەين ايتتى.
ترامپتىڭ Fox News-كە بەرگەن سۇحباتىندا ەليتالىق اسكەرلەر بىرنەشە اي بويى، سونىڭ ىشىندە ا ق ش جيناعان بارلاۋ مالىمەتتەرى نەگىزىندە جاسالعان پرەزيدەنتتىك كەشەننىڭ كوشىرمەسىن پايدالانۋ ارقىلى جاتتىققانى ايتىلدى. بۇعان دەيىن 2011 -جىلى ۋساما بەن لادەندى ولتىرگەن اسكەرلەر پاكىستاننىڭ اببوتاباد قالاسىندا جاتتىعۋدان وتكەن بولاتىن.
ۆەنەسۋەلاعا جاسالعان شابۋىلدىڭ قۇپيا بولعانى سونشا، ونىڭ ناقتى ۋاقىتى پەنتاگوندا جۇما كۇنى كەشكە دەيىن بەلگىلى بولعان جوق. ادەتتە، مۇنداي اسكەري وپەراتسيانىڭ ۋاقىتى جوعارى دەڭگەيدە كەلىسىلەدى.
كاراكاستاعى جەل مەن بۇلت شابۋىلدى بىرنەشە كۇنگە كەشىكتىردى، ءبىراق جۇما كۇنى اۋا رايى جاقساردى. اي تولىستى، اسپان اشىق بولدى - ۇشقىشتار مەن ەكيپاجدار ءۇشىن قولايلى جاعداي تۋىندادى.
ترامپ ءتۇننىڭ ءبىر ۋاعىندا جانە تاڭەرتەڭ ۇيىندە شابۋىلدى باقىلاپ وتىردى.
قۇرلىقتاعى جانە تەڭىزدەگى 20 ءتۇرلى بازادان كەم دەگەندە 150 ۇشاق كاراكاسقا اتتاندى. فلوتقا بارلاۋ جانە باقىلاۋعا ماماندانعان بومبالاۋشى ۇشاقتار، يسترەبيتەلدەر كىردى. ەكيپاجدىڭ جاسى – 20 دان 49 عا دەيىن.
ا ق ش ارتىقشىلىققا قول جەتكىزۋ ءۇشىن كاراكاستا ەلەكتر قۋاتىن ءوشىردى. سۋدان 30 مەتر بيىكتىكتە ۇشقان تىكۇشاقتار ارنايى جاساق پەن قۇقىق قورعاۋ قىزمەتكەرلەرىن جەتكىزىپ، مادۋرونى رەزيدەنتسياسىنان شىعارىپ جىبەردى.
سەنبى كۇنى تاڭعى ساعات 1 گە تامان امەريكالىق ساربازدار كاراكاستاعى مادۋرو قاماۋدا وتىرعان كەشەنگە جەتتى. ترامپ ونى «جاقسى نىعايتىلعان اسكەري بەكىنىس» دەپ اتادى.
Delta Force جاساقتارى مادۋرونىڭ رەزيدەنتسياسىنا باسىپ كىرگەندە، ول ايەلىمەن بىرگە ترامپ بولات سەيف دەپ سيپاتتاعان بولمەگە قاشۋعا ارەكەتتەندى، ءبىراق تىم كەش بولدى. اسكەريلەر مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى سيليا فلورەستى تۇتقىنعا الدى.
مادۋرو قولعا تۇسكەننەن كەيىن اتىس باستالدى، سول كەزدە امەريكالىق تىكۇشاق اتىپ ءتۇسىرىلدى. اتالعان وقيعادان ەشبىر امەريكالىق زارداپ شەككەن جوق، ءبىراق بىرنەشە اسكەري قىزمەتكەر جارالانعان. ا ق ش پەن اق ءۇي شەنەۋنىكتەرىنىڭ ايتۋىنشا، بارلىعىنىڭ جاعدايى تۇراقتى.
ساعات 3:30-دا امەريكالىق اسكەرلەر ەلدەن امان-ەسەن شىعىپ كەتتى. شامامەن ءبىر ساعاتتان كەيىن ترامپ بۇل جاڭالىقتى الەمگە الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى جاريالادى.
- امەريكا قۇراما شتاتتارى تۇتقىنعا الىنىپ، ايەلىمەن بىرگە ەلدەن شىعارىلعان ۆەنەسۋەلاعا جانە ونىڭ باسشىسى، پرەزيدەنت نيكولاس مادۋروعا قارسى كەڭ اۋقىمدى وپەراتسيانى ءساتتى جۇرگىزدى، - دەپ جازدى دونالد ترامپ.
ساعات 16:30-دا مادۋرو نيۋ-يوركتە بولدى. ول اتالمىش قالانىڭ سولتۇستىگىندەگى نيۋ-ۆيندزورداعى ستيۋارت اۋەجايىنا كەلدى. مادۋرو انگارعا بارا جاتقاندا ونداعان ءتارتىپ ساقشىلارى ونىڭ جانىندا ءجۇردى. سول كۇنى ول ايەلىمەن بىرگە نيۋ-يوركتەگى تۇرمەگە جەتكىزىلدى. مادۋرو دۇيسەنبى كۇنى سوت الدىنا ءبىرىنشى رەت شىعادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى جۇبايىمەن بىرگە ۇستالىپ، ەلدەن ەۆاكۋاتسيالانعانىن حابارلاعانبىز. سونداي-اق ۆەنەسۋەلاداعى وقيعاعا بايلانىستى الەم ەلدەرىنىڭ رەاكتسياسىن دا جاريالادىق.
ءوز كەزەگىندە ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن «ناركوتەرروريزم» ءۇشىن ايىپتادى. سونىمەن بىرگە ۆەنەسۋەلاعا قارسى اسكەري وپەراتسياعا 150 بومبالاۋشى، جويعىش جانە بارلاۋ ۇشاعى قاتىسقانىن جازدىق.