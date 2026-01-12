ا ق ش ۆەنەسۋەلادا دىبىستىق قارۋ قولداندى
استانا. KAZINFORM - اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين لەۆيتت الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن تۇتقىنداۋ كەزىندە دىبىستىق قارۋ پايدالانعانىن حابارلاعان كۋاگەرمەن سۇحبات جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
لەۆيتت X- تەگى جازىلۋشىلارىن ا ق ش اسكەري وپەراتسياسى بارىسىندا بولعان وقيعا تۋرالى ۆەنەسۋەلا بيلىگىنەن قۇلاتىلعان پرەزيدەنت نيكولاس مادۋروعا ادال ۆەنەسۋەلالىق كۇزەتشىنىڭ اڭگىمەسىن وقۋعا كەڭەس بەردى.
كۋاگەر سۇحباتىندا ا ق ش مادۋرونى تۇتقىنداعان كاراكاستاعى اسكەري بازادا كۇزەتشى بولعانىن حابارلادى.
- ءبىز اسا ساق بولدىق. الايدا ءبىر ۋاقىتتا تۇسىنىكسىز جاعدايدا رادار جۇيەسى ىستەن شىقتى. بۇدان كەيىن ءبىز ۇشقىشسىز ۇشاتىن اپپاراتتار ۇشىپ كەلدى، ولار كوپ ەدى جانە ءبىز ورنالاسقان جەردىڭ ۇستىنەن ۇشىپ ءجۇردى. ءبىز قالاي ارەكەت ەتۋ كەرەكتىگىن بىلمەدىك، - دەدى ۆەنەسۋەلالىق كۇزەتشى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنان كەيىن سەگىزگە جۋىق تىكۇشاق ۇشىپ كەلدى، ولاردان شامامەن 20 سارباز ءتۇستى.
- ولار تەحنولوگيالىق تۇرعىدان وتە دامىعان ەدى. ولار ءبىز بۇرىن-سوڭدى سوعىسقان ەشكىمگە ۇقسامايتىن ەدى. بۇل ناعىز قانتوگىس بولدى. ۆەنەسۋەلالىق كۇزەت قىزمەتىندە جۇزدەگەن ادام بار ەدى، ءبىراق بىزدە بىردە ءبىر مۇمكىندىك بولمادى. ولار سونشالىقتى دالدىكپەن جانە جىلدامدىقپەن وق جاۋدىردى... ءاربىر سارباز مينۋتىنا 300 رەت وق اتىپ جاتقانداي سەزىلدى. ءبىز ەشتەڭە ىستەي المادىق، - دەيدى مادۋرو كۇزەتىنىڭ وكىلى.
ول شابۋىلداۋشىلاردىڭ ارتىقشىلىعى تەك اتىس قارۋىمەن شەكتەلمەگەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىر كەزدە ولار بىردەڭە ۇشىردى - مەن ونى قالاي سيپاتتايتىنىمدى بىلمەيمىن... بۇل وتە كۇشتى دىبىستىق تولقىن سياقتى بولدى. كەنەتتەن باسىم ىشتەن جارىلىپ جاتقانداي سەزىندىم. ءبارىمىزدىڭ مۇرنىمىزدان قان كەتە باستادى. كەيبىرەۋلەر قان قۇسىپ جاتتى. ءبىز جەرگە قۇلاپ، قوزعالا الماي قالدىق. وسى جيىرما ادام وزدەرى شىعىنعا ۇشىراماستان، ءبىز جاقتان جۇزدەگەن ادامدى ءولتىردى. بىزدە ولاردىڭ تەحنولوگياسىمەن، قارۋ-جاراقتارىمەن باسەكەلەسۋدىڭ ەش مۇمكىندىگى بولمادى. انت ەتەمىن، مەن مۇندايدى ەشقاشان كورگەن ەمەسپىن. ءبىز ءتىپتى سول دىبىستىق قارۋ ما، الدە باسقا نارسە مە، سودان كەيىن اياعىمىزعا تۇرا المادىق، - دەپ حابارلادى كۋاگەر.
بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلادا ا ق ش- تىڭ اسكەري ارالاسۋى كەزىندە قاجەتتى قاۋىپسىزدىك شارالارىن قامتاماسىز ەتە الماعانى ءۇشىن پرەزيدەنت نيكولاس مادۋرونىڭ كۇزەت قىزمەتىنە جاۋاپتى گەنەرال-مايور حاۆەر ماركانو تاباتا قىزمەتىنەن بوساتىلعانىن جازدىق.