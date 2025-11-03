ا ق ش ۆەنەسۋەلا ماڭىنداعى اسكەري-تەڭىز بازاسىن جاڭعىرتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM – ا ق ش ۆەنەسۋەلاداعى ىقتيمال اسكەري وپەراتسيالارعا ارنالعان پلاتسدارم دايىنداپ جاتىر. بۇل تۋرالى Reuters اگەنتتىگى الىنعان سپۋتنيكتىك سۋرەتتەرگە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، 7-قىركۇيەكتە پۋەرتو-ريكودا 20 جىلدان استام ۋاقىت قاراۋسىز قالعان ا ق ش- تىڭ رۋزۆەلت-روۋدس اسكەري-تەڭىز بازاسىندا قۇرىلىس جۇمىستارى باستالعان. وندا ۇشۋ-قونۋ جولاعىنا اپاراتىن رۋلەجدىك جولداردى تازارتۋ جانە جول جابىندىسىن اۋىستىرۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. بۇعان قوسا، ا ق ش پۋەرتو-ريكودا جانە امەريكالىق ۆيردجين ارالدارىنىڭ قۇرامىنا كىرەتىن سانتا-كرۋس ارالىندا ازاماتتىق اۋەجايلاردىڭ ينفراقۇرىلىمىن كەڭەيتىپ جاتىر. بۇل اۋماقتار ۆەنەسۋەلادان شامامەن 500 ميل (شامامەن 800 ك م) قاشىقتىقتا ورنالاسقان.
ۆاشينگتون كاراكاستى ەسىرتكى كونترابانداسىنا قارسى جەتكىلىكتى بەلسەندى كۇرەسپەيدى دەپ ايىپتاپ وتىر. وسى سەبەپتەن دە ا ق ش كاريب تەڭىزى اۋماعىنا ءىرى كۇشتەرىن كوشىردى. The Miami Herald گازەتى حابارلاعانداي، امەريكالىق بيلىك ۆەنەسۋەلا اۋماعىنداعى اسكەري نىساندارعا سوققى جاساۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان.
سونىمەن قاتار ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جۋرناليستەرمەن بولعان اڭگىمەدە ۆەنەسۋەلاعا سوققى بەرۋدى قاراستىرىپ جاتىر نەمەسە بۇل جونىندە شەشىم قابىلدادى دەگەن بولجامداردى جوققا شىعاردى.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش ەڭ ءىرى اۋە تاسىمالداعىشىن ۆەنەسۋەلاعا جىبەرگەنىن جازدىق.