ا ق ش ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىندا مۇناي تانكەرىن باسىپ الدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ امەريكالىق كۇشتەردىڭ ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىندا مۇناي تانكەرىن باسىپ العانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
- بىلەتىن بولارسىز، جاقىندا ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىندا تانكەردى باسىپ الدىق. ۇلكەن، وتە ۇلكەن، شىن مانىندە، ءبىز باسىپ العان ەڭ ۇلكەن تانكەر، - دەپ حابارلادى دونالد ترامپ.
ترامپ تانكەردىڭ باسىپ الىنۋى جانە وعان قاتىستى بولاشاق جوسپارلار تۋرالى ەگجەي-تەگجەيلى ايتقان جوق. ا ق ش باس پروكۋرورى پەم بوندي تانكەر سانكسيالانعان مۇنايدى تاسىمالداۋ ءۇشىن پايدالانىلعانىن مالىمدەدى.
- ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىندا اياقتالعان بۇل باسىپ الۋ قاۋىپسىز جۇرگىزىلدى جانە ءبىزدىڭ سانكسيالانعان مۇنايدى تاسىمالداۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ جۇرگىزىپ جاتقان تەرگەۋىمىز جالعاسىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى باس پروكۋرور پەم بوندي X- تەگى جازباسىندا.
بوندي جازباسىندا جاريالانعان بەينەدە ا ق ش اسكەري قىزمەتكەرلەرىنىڭ كەمەگە پالۋباسىنان بىرنەشە مەتر بيىكتىكتە قالقىپ تۇرعان تىكۇشاقتان ارقانمەن ءتۇسىپ جاتقانى كورسەتىلگەن.
DW مالىمەتىنشە، ۆەنەسۋەلا ءوز جاعالاۋىندا تانكەرگە شابۋىل جاساۋدى ايىپتادى. ۆەنەسۋەلا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەسىندە بۇل وقيعا «ارسىز توناۋ جانە حالىقارالىق قاراقشىلىق اكتىسى» دەپ سيپاتتالدى.
- ۆەنەسۋەلاعا قارسى جالعاسىپ جاتقان اگرەسسيانىڭ شىنايى سەبەپتەرى قازىر ايقىندالا باستادى. ماسەلە كوشى-قونعا بايلانىستى ەمەس. ەسىرتكى ساۋداسىنا قاتىستى ەمەس. ماسەلە دەموكراتيادا ەمەس. ونىڭ ادام قۇقىقتارىنا دا قاتىسى جوق. ماسەلە ءبىزدىڭ تابيعي رەسۋرستارىمىز، مۇنايىمىز، ەنەرگەتيكامىز - تەك ۆەنەسۋەلا حالقىنا تيەسىلى رەسۋرستارعا قاتىستى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو مالىمدەمەسىندە.
بۇعان دەيىن ا ق ش ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن لاڭكەستىك ۇيىمنىڭ كوشباسشىسى دەپ سانايتىنىن جازعان بولاتىنبىز.