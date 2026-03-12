09:39, 12 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى وپەراتسياسى قانداي جاعدايدا اياقتالۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - امەريكا پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسياسى العا قويعان ماقساتتارعا جەتكەنشە جالعاسادى دەپ مالىمدەدى. بۇل تۋرالى Report اگەنتتىگى جازدى.
- ءبىز جۇمىس اياقتالمايىنشا كەتپەيمىز. بۇل وتە جىلدام بولادى، - دەدى دونالد ترامپ.
ول سوڭعى 11 كۇندە ا ق ش كۇشتەرى «يراندى ءىس جۇزىندە جويدى» دەپ مالىمدەدى. سونداي-اق يراندا ەندى رادارلار مەن اۋە قورعانىسى جوق ەكەنىن ايتتى.
ترامپ تەگەران ۇشىرعان زىمىران مەن درونداردىڭ سانى قاقتىعىستىڭ العاشقى كۇندەرىمەن سالىستىرعاندا %85-90 عا قىسقارعانىن، ودان بولەك، يران اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ 58 كەمەسى جويىلعانىن مالىمدەدى.