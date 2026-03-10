ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى سوعىسىندا قانشا ادام قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات – 28-اقپان- 9-ناۋرىز كۇندەرى ارالىعىندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان شابۋىلى سالدارىنان تاياۋ شىعىستا جۇزدەگەن ادام قازا تاپتى. Reuters اگەنتتىگى قازا تاپقاندار سانىنا قاتىستى تاۋەلسىز زەرتتەۋلەرگە نەگىزدەلگەن مالىمەتتەردى جاريالادى.
قاقتىعىس اۋماعىنا پارسى شىعاناعى ەلدەرى دە كىرىپ كەتتى. بۇل ەلدەردە امەريكالىق اسكەري بازالار ورنالاسقان جانە ا ق ش اسكەري قىزمەتكەرلەرى بار. سونىمەن قاتار قاقتىعىسقا ليۆان دا ارالاستى.
تومەندە reuters اگەنتتىگى سوعىس باستالعاننان كەيىن ءبىر اپتادان استام ۋاقىت وتكەن سوڭ، 9-ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا ەلدەر ۇسىنعان قازا تاپقاندار تۋرالى مالىمەتتەر كەلتىرىلگەن.
يران
«يران قىزىل جارتى اي» گۋمانيتارلىق ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، سوعىستىڭ العاشقى كۇنى ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى ميناب قالاسىنداعى باستاۋىش مەكتەپكە جاسالعان زىمىران سوققىسى سالدارىنان كەمىندە 1230 ادام قازا تاپقان. ولاردىڭ ىشىندە 175 مەكتەپ وقۋشىسى مەن مەكتەپ قىزمەتكەرلەرى بار. بۇل كورسەتكىشكە يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ اسكەري قىزمەتكەرلەرى كىرگەن-كىرمەگەنى بەلگىسىز.
يران ارمياسى وتكەن اپتادا ا ق ش سۋاستى قايىعى شري-لانكا جاعالاۋىندا يراندىق اسكەري كەمەنى سۋعا باتىرعاننان كەيىن كەمىندە 104 ادامنىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى. بۇل دەرەكتەر قىزىل جارتى اي ۇيىمىنىڭ جالپى ەسەبىنە ەنگىزىلمەگەن.
يزرايل
يزرايل اسكەريلەرى ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندە ەكى ساربازدىڭ قازا تاپقانىن مالىمدەدى. بۇل «حەزبوللا» قوزعالىسى يراندى قولداۋ ماقساتىندا يزرايلگە شابۋىل جاساعاننان كەيىن قايتا باستالعان قاقتىعىستاردان بەرگى العاشقى اسكەري شىعىندار.
يزرايلدىڭ جەدەل مەديتسينالىق قىزمەتى «ماگەن داۆيد ادومنىڭ» مالىمەتىنشە، 11 بەيبىت تۇرعىن قازا تاپقان. ونىڭ ىشىندە 1-ناۋرىز كۇنى يران زىمىرانى يەرۋساليم ماڭىنداعى بەيت-شەمەش قالاسىنا تۇسكەن كەزدە 9 ادام كوز جۇمعان.
ا ق ش
امەريكالىق اسكەري قولباسشىلىقتىڭ مالىمەتىنشە، يرانعا قارسى وپەراتسيالار بارىسىندا 7 اسكەري قىزمەتكەر قازا تاپقان.
ليۆان
ليۆان دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، يزرايلدىڭ اۋە سوققىلارى سالدارىنان كەمىندە 394 ادام قازا تاپقان. ولاردىڭ ىشىندە 83 بالا بار.
ساۋد ارابياسى
ەر-ريادتىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا ورنالاسقان ءال-حاردج قالاسىنداعى تۇرعىن اۋدانعا سنارياد ءتۇسۋى سالدارىنان ەكى ادام قازا تاپقان.
باحرەين
باحرەين ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2-ناۋرىز كۇنى سالمان يندۋستريالىق قالاسىندا زىمىراندى توسىپ الۋ كەزىندە شىققان ءورت سالدارىنان ءبىر ادام قازا تاپقان.
كۋۆەيت
كۋۆەيتتىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە سىرتقى ىستەر مينيسترلىكتەرى يراننىڭ شابۋىلدارى سالدارىنان ءبىر بالانىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى. سونىمەن قاتار قىزمەتتىك مىندەتىن اتقارۋ كەزىندە ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەكى قىزمەتكەرى مەن ارميانىڭ ەكى اسكەري قىزمەتكەرى قازا تاپقان.
ومان
ماسكات جاعالاۋىندا مارشالل ارالدارىنىڭ تۋى استىندا جۇرگەن MKD VYOM مۇناي ونىمدەرىن تاسىمالدايتىن تانكەرگە سنارياد ءتيىپ، ءبىر ادام قازا تاپقان.
بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى
ب ا ءا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلدە ءتورت ادام قازا تاپقان.
سيريا
سيريانىڭ مەملەكەتتىك SANA اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، 28-اقپاندا يران زىمىرانى ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى سۋۆەيدا قالاسىنداعى عيماراتقا ءتۇسۋى سالدارىنان ءتورت ادام قازا تاپقان.
يراك
يراك پوليتسياسى مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، كەمىندە 15 ادام قازا تاپقان. سونىمەن قاتار 5-ناۋرىز كۇنى يران قولدايتىن قارۋلى توپتاردى بىرىكتىرەتىن «يسلامدىق قارسىلاسۋ» ۇيىمىنىڭ ءبىر كومانديرى ونىڭ كولىگىنە جاسالعان اۋە سوققىسى كەزىندە قازا تاپقان.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن سوعىس جوسپاردان ەرتە اياقتالۋعا جاقىن ەكەنىن مالىمدەدى.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى