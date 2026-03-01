ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان سوققىسىنان كەيىن مۇناي نارىعىندا نە بولماق
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى جۇرگىزگەن اۋقىمدى اسكەري وپەراتسياسىنان كەيىن جاھاندىق ەنەرگەتيكالىق نارىقتار مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت اۋىتقۋىنا دايىندالىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform.
سوڭعى اپتالاردا تاياۋ شىعىستاعى گەوساياسي جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋىنىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى مۇناي باعاسى ءوسۋ تەندەنتسياسىن كورسەتتى.
سوڭعى ايدا ەكى نەگىزگى ەتالون تۇراقتى ءوسىم كورسەتكەن: Brent شامامەن 7-11 پايىزعا قىمباتتاپ، ال WTI 5- 10%- عا وسكەن. بۇل نارىقتاعى قاتىسۋشىلاردىڭ قاقتىعىستىڭ ودان ءارى تارالۋى مۇمكىندىگىنە بايلانىستى الاڭداۋشىلىعىن كورسەتەدى.
ساراپشىلاردىڭ بولجاۋىنشا، كەلەسى اپتانىڭ باسىندا ساۋدا اشىلعاندا مۇناي باعاسى كۇرت سەكىرۋى مۇمكىن، سەبەبى باعاعا «اسكەري سىياقى» ەنگىزىلگەن.
قوسىمشا قىسىم ورمۋز شىعاناعى ارقىلى جەتكىزىلىمنىڭ بەلگىسىزدىگىمەن بايلانىستى، بۇل مارشرۋت الەمدىك مۇناي ەكسپورتىنىڭ ەلەۋلى بولىگىن قامتاماسىز ەتەدى.
ينۆەستورلار ديپلوماتيالىق داعدارىستى شيەلەنىستىڭ ءوسۋ بەلگىسى دەپ قابىلدادى، بۇل اسكەري قاقتىعىس باستالعانعا دەيىن مۇناي فيۋچەرستەرىنە سۇرانىستى ارتتىردى.
ەسكە سالايىق، يزرايل يرانعا سوققى جاساعان. كەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا قارسى اۋقىمدى اسكەري وپەراتسيانىڭ باستالعانىن جاريالاعان.