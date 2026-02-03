ا ق ش پەن يران جۇما كۇنى ىستانبۇلدا كەلىسسوز وتكىزۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پەن يران جۇما كۇنى ىستانبۇلدا ەلدەر اراسىنداعى شيەلەنىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى ديپلوماتيالىق كەلىسسوزدەر وتكىزۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
NBC News تاياۋ شىعىستاعى ءتورت ديپلوماتيالىق دەرەككوزگە جانە ءبىر ا ق ش شەنەۋنىگىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، دەلەگاتسيالار قۇرامىندا اق ءۇيدىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف پەن يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي بولاتىنىن حابارلايدى.
يران ا ق ش- پەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋگە دايىن جانە ەگەر ونىڭ ماقساتى يادرولىق قارۋدىڭ دامۋىنا جول بەرمەۋ بولسا، كەلىسىمگە كەلۋگە ۇمىتتەنەدى.
تالقىلاۋدىڭ نەگىزگى تاقىرىبى يراننىڭ يادرولىق جانە زىمىران باعدارلاماسىنا ارنالماقشى.
تاراپتار جۇما كۇنى ىستانبۇلدا كەزدەسۋ ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتىر، ءبىراق ءالى ناقتىلانعان جوق.
كەلىسسوزدەر قاتار مەن مىسىردىڭ قولداۋىمەن تۇركيانىڭ دەلدالدىعىمەن جۇرگىزىلەدى. كەيبىر تاياۋ شىعىس ديپلوماتتارىنىڭ ايتۋىنشا، ساۋد ارابياسى، قاتار، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، مىسىر، پاكىستان جانە ومان سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى كەلىسسوزدەرگە قاتىسۋى مۇمكىن.