ا ق ش پەن يران بىتىمىنەن كەيىن دوللار كۇرت قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 12,32 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 475,31 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 460,37 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 474,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 481,62 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 551,65 تەڭگە، ساتۋ - 561,65 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,01 تەڭگە، ساتۋ - 74,11 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 476,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 479,61 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 554,45-559,90 تەڭگە، ال رۋبل 5,97-6,13 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,79 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 7-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,88 تەڭگەگە ارزانداپ، 460,37 تەڭگە بولدى.
بۇعان دەيىن يرانداعى بىتىمگەرشىلىك تۋرالى حابارلامالاردان كەيىن مۇناي باعاسى كۇرت تومەندەگەنىن جازعانبىز.