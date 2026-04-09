ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ العاشقى كەزەڭى قاشان وتەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ العاشقى كەزەڭى 11-ءساۋىر، سەنبى كۇنى وتەدى. بۇل تۋرالى اق ءۇي مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى BBC.
اق ءۇيدىڭ مالىمەتىنشە، كەلىسسوزدەردە ا ق ش اتىنان ۆيتسە-پرەزيدەنت دجەي دي ۆەنس قاتىسادى.
بۇعان دەيىن پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى كەلىسسوزدەر 10-ءساۋىر، جۇما كۇنى يسلامابادتا باستالادى دەپ كۇتىلىپ وتىرعانىن ايتقان ەدى.
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليەۆيتت ۆاشينگتون ا ق ش پەن يران اراسىنداعى ەكى اپتالىق ءبىتىم كەلىسىمىنە ليۆان كىرمەيتىنىن راستادى. ونىڭ ايتۋىنشا، يزرايل 8-ءساۋىر، سارسەنبى كۇنى سوعىس باستالعالى بەرگى ليۆانعا جاسالعان ەڭ اۋقىمدى سوققىنى جۇزەگە اسىرعان.
سونداي-اق اق ءۇي وكىلى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يراندى ءبىتىم كەلىسىمىنە سايكەس ورمۋز بۇعازىن اشۋعا ماجبۇرلەيتىنىن مالىمدەدى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنشا، يران باستاپقىدا ا ق ش قابىلداماعان ۇسىنىس جاساعانىمەن، كەيىن تاياۋ شىعىستاعى سوعىستى توقتاتۋعا قاتىستى نەعۇرلىم ءتيىمدى جوسپار ۇسىنعان.
كەرولاين ليەۆيتتتىڭ ايتۋىنشا، تەگەران بايىتىلعان ۋراندى بەرۋگە كەلىسۋى مۇمكىن. ول سونداي-اق ءبىتىم جاريالانار الدىندا دونالد ترامپ يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنىن جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن تەگەران يزرايلدىڭ ليۆانداعى «حەزبوللا» ۇيىمىنا قارسى اۋقىمدى سوققىسىنان كەيىن، وندا 100 دەن استام ادام قازا تاپقانىنا، ۆاشينگتونمەن جاسالعان كەلىسىمگە قاراماستان ورمۋز بۇعازىن قايتا جاپقانى حابارلانعان ەدى.
ەسكە سالايىق، 8-ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى ا ق ش پەن يران ەكى اپتالىق بىتىمگە كەلدى. كەلىسىمگە يزرايل دە قوسىلدى، الايدا ليۆاندى قامتىمايدى. بۇل ەلدە يزرايل يراندى قولدايتىن «حەزبوللا» ۇيىمىنا قارسى اسكەري ارەكەتتەرىن جالعاستىرىپ جاتىر.