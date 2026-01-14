ا ق ش پەن يران اراسىنداعى شيەلەنىستىڭ سالدارى قاۋىپتى بولادى - قاتار س ءى م
استانا. KAZINFORM - دوحا ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى شيەلەنىستىڭ سالدارى كۇردەلى بولاتىنىن ەسكەرتتى. قاتار ايماقتىق جاعدايدى تۇراقتاندىرۋعا جانە ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسپەۋشىلىكتەردى شەشۋگە قاتىسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بريفينگ بارىسىندا قاتار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى مادجەد ءال-انساري قاتار يرانداعى ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى شيەلەنىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى ماسەلەنى شەشۋگە دەلدال بولۋعا تىرىسىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- قازىرگى شيەلەنىس ايماقتاعى قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋىنا اكەلەدى دەگەن بولجام بار. قاتار شيەلەنىستى ازايتۋ شارالارىن قابىلداپ جاتىر. ءبىز كەز كەلگەن شيەلەنىستىڭ ايماق ءۇشىن جانە ودان تىس جەرلەر ءۇشىن اپاتتى سالدارى بولاتىنىن بىلەمىز. سوندىقتان ءبىز بۇدان اۋلاق بولعىمىز كەلەدى، - دەپ كەلتىرەدى Al Jazeera قاتار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى وكىلىنىڭ ءسوزىن.
ونىڭ ايتۋىنشا، ديپلوماتيا ايماقتىق داعدارىستى شەشۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى بولىپ قالا بەرەدى. قاتار وسى ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن سەرىكتەستەرىمەن جانە كورشىلەس ەلدەرمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەپ جاتىر.
بۇعان دەيىن ترامپقا يرانعا قاتىستى اسكەري جانە وزگە دە ارەكەت تاسىلدەرى تانىستىرىلعانى حابارلاندى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا يرانعا قاتىستى ارەكەت ەتۋدىڭ ءارتۇرلى سەناريلەرى ۇسىنىلعان.
CBS News تەلەارناسىنىڭ ەكى امەريكالىق شەنەۋنىككە سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، بۇل نۇسقالاردىڭ قاتارىندا تەك اسكەري امالدار عانا ەمەس، كيبەركەڭىستىكتەگى وپەراتسيالار مەن پسيحولوگيالىق ىقپال ەتۋ تاسىلدەرى دە بار. پەنتاگون اق ءۇي باسشىسىنا ءداستۇرلى اۋە سوققىلارىمەن شەكتەلمەيتىن، اۋقىمى كەڭ قۇرالدار جيىنتىعىن تانىستىرعان.
يران نارازىلىق كەزىندە شامامەن 2000 ادام قازا تاپقانىن مويىندادى.