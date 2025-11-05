ا ق ش پەن وڭتۇستىك كورەيا اراسىنداعى ساۋدا كەلىسىمى جاسالماۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت دونالد ترامپ سارسەنبى كۇنى كيەندجۋ قالاسىندا ساۋدا كەلىسىمىن اياقتاۋ ءۇشىن وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي جە ميەنمەن كەزدەسەدى، دەپ حابارلايدى ABC News.
الايدا ۆاشينگتون مەن سەۋلدەگى جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەر ترامپتىڭ وڭتۇستىك كورەيانىڭ ا ق ش-قا 350 ميلليارد دوللار ينۆەستيسيا سالۋ تالابى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋگە كەدەرگى بولىپ وتىرعانىن ايتادى.
كورەيالىق شەنەۋنىكتەردڭ مالىمدەۋىنشە، تىكەلەي اقشا قۇيۋ ولاردىڭ ەكونوميكاسىن تۇراقسىزداندىرۋى مۇمكىن جانە ولار نەسيە العاندى ءجون كورەدى.
ترامپتىڭ تالابى مەن وڭتۇستىك كورەيانىڭ ۇسىنىسى اراسىنداعى الشاقتىق ەكى ەل پرەزيدەنتتەرىنىڭ كەزدەسۋىنە كولەڭكە ءتۇسىرۋ قاۋپىن تۋدىرادى.
وڭتۇستىك كورەيا قازىرگى كەزدە اۆتوموبيلدەرگە %25 تاريف ەنگىزدى، بۇل Hyundai مەن Kia كومپانيالارىن %15 تاريف ەنگىزەتىن جاپوندىق جانە ەۋروپالىق باسەكەلەستەرىمەن سالىستىرعاندا قولايسىز جاعدايعا قالدىردى.
قىركۇيەك ايىندا دجوردجياداعى Hyundai زاۋىتىنا ا ق ش يمميگراتسيالىق رەيدى جۇرگىزىلگەننەن كەيىن جاعداي ۋشىعىپ كەتتى. 300-دەن استام وڭتۇستىك كورەيالىق ۇستالدى، بۇل نارازىلىق پەن وپاسىزدىق سەزىمىن تۋدىردى.
لي ەگەر ۆيزا جۇيەسى جاقسارماسا، كومپانيالار بولاشاققا ينۆەستيتسيا سالمايتىنىن حابارلادى.
قازان ايىنىڭ باسىندا وڭتۇستىك كورەيانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ا ق ش وڭتۇستىككورەيالىق جۇمىسشىلاردىڭ امەريكاداعى ونەركاسىپتىك نىساندار قۇرىلىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن قىسقا مەرزىمدى ۆيزالارمەن نەمەسە ۆيزاسىز باعدارلاما بويىنشا ەلگە كىرۋىنە رۇقسات بەرۋگە كەلىسكەنىن مالىمدەدى.
ترامپ بەيسەنبى كۇنى وڭتۇستىك كورەياعا ساپارى كەزىندە قىتاي كوشباسشىسى شي جينپيڭمەن كەزدەسەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. ۆاشينگتون مەن بەيجىڭ شيەلەنىستى تارقاتۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ترامپ سونىمەن قاتار سولتۇستىك كورەيا كوشباسشىسى كيم چەن ىنمەن كەزدەسۋ مۇمكىندىگىن مەڭزەپ، كيمنىڭ ونىڭ ۇسىنىسىنا ءالى جاۋاپ بەرمەگەنىنە كوڭىلى قالعانىن ءبىلدىردى.
- مەن كيم چەن ىنمەن وتە جاقسى ءتىل تابىستىم. ماعان ول ۇنادى. ول دا مەنى ۇناتتى. ەگەر ول ىنتا بىلدىرسە، وڭتۇستىك كورەيادا كەزدەسۋىمىزگە بولادى، - دەدى دونالد ترامپ.
سونداي-اق، ترامپ كيممەن سويلەسۋ مۇمكىندىگى بولسا، وڭتۇستىك كورەياعا ساپارىن ۇزارتۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايتي ەكى جاقتى كەزدەسۋدەن كەيىن ساۋدا جانە ماڭىزدى مينەرالدار تۋرالى ەكى كەلىسىمگە قول قويعان بولاتىن.