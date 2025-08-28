07:42, 28 - تامىز 2025 | GMT +5
ا ق ش پەن ەۋرووداق اراسىندا جاڭا ساۋدا كيكىلجىڭى تۋىندادى
ا ق ش پەن ەۋرووداق اراسىندا جاڭا ساۋدا كيكىلجىڭى تۋىندادى. جاعداي ورتاق ايماقتىڭ سيفرلىق قىزمەت كورسەتۋ زاڭناماسىنا بايلانىستى شيەلەنىستى.
قۇجات ونلاين-پلاتفورمالاردان زياندى كونتەنتتى جويۋدى جانە نارىقتاعى باسەكەنى ءادىل جۇرگىزۋدى تالاپ ەتەدى. ۆاشينگتوننىڭ پىكىرىنشە، بۇل ءسوز ەركىندىگىنە شەكتەپ، امەريكالىق IT كومپانيالارعا قوسىمشا اۋىرتپالىق سالادى. اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپ ماسەلە رەتتەلمەسە، ەۋروپاعا ۆيزالىق شەكتەۋلەر قوياتىنىن ەسكەرتتى.
رەسمي بەلگيا بولسا ايىپتاۋلاردى نەگىزسىز دەپ، تسيفرلىق نارىقتى باقىلاۋعا تولىق قۇقىقتارى بار ەكەنىن العا تارتىپ وتىر.
https://24.kz