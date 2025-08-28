ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    07:42, 28 - تامىز 2025 | GMT +5

    ا ق ش پەن ەۋرووداق اراسىندا جاڭا ساۋدا كيكىلجىڭى تۋىندادى

     ا ق ش پەن ەۋرووداق اراسىندا جاڭا ساۋدا كيكىلجىڭى تۋىندادى. جاعداي ورتاق ايماقتىڭ سيفرلىق قىزمەت كورسەتۋ زاڭناماسىنا بايلانىستى شيەلەنىستى.

    Америка үшін маңызды күн: Трамп түрлі елдермен сауда келісіміне қол қойды
    Фото: АА

    قۇجات ونلاين-پلاتفورمالاردان زياندى كونتەنتتى جويۋدى جانە نارىقتاعى باسەكەنى ءادىل جۇرگىزۋدى تالاپ ەتەدى. ۆاشينگتوننىڭ پىكىرىنشە، بۇل ءسوز ەركىندىگىنە شەكتەپ، امەريكالىق IT  كومپانيالارعا قوسىمشا اۋىرتپالىق سالادى. اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپ ماسەلە رەتتەلمەسە، ەۋروپاعا ۆيزالىق شەكتەۋلەر قوياتىنىن ەسكەرتتى.

    رەسمي بەلگيا بولسا ايىپتاۋلاردى نەگىزسىز دەپ، تسيفرلىق نارىقتى باقىلاۋعا تولىق قۇقىقتارى بار ەكەنىن العا تارتىپ وتىر.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
