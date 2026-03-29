ا ق ش پەن ەۋروپا ەلدەرىندە ترامپتىڭ ساياساتىنا قارسى نارازىلىق اكسيالارى ءوتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تا ءبىر كۇندە «No Kings» ۇرانىمەن 3300 دەن استام اكسيا ءوتتى. مۇنداي اكسيا ەۋروپانىڭ بىرنەشە ەلىندە دە ۇيىمداستىرىلدى. ەرەۋىلگە شىققاندار ترامپتىڭ ساياساتىنا قارسى نارازىلىق ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى DW.
سەنبى كۇنى ا ق ش- تىڭ كوشەلەرىنە ون مىڭداعان ادام شىعىپ، ەل پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ساياساتىنا قارسى نارازىلىق ءبىلدىردى. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، «No Kings» ۇرانىمەن وتكەن 3300 دەن استام اكسياعا بارلىعى شامامەن 8 ميلليون ادام قاتىسقان. ەرەۋىل كەزىندە ءتارتىپ بۇزۋشىلىقتار تىركەلمەگەن.
ۇيىمداستىرۋشى ازاماتتىق باستامالار كواليتسياسى دونالد ترامپتى دەموكراتيالىق ينستيتۋتتارعا نۇقسان كەلتىرىپ، بيلىكتى شامادان تىس شوعىرلاندىردى دەپ ايىپتايدى. سونداي- اق شەرۋگە شىققاندار اقش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى سوعىسى جانە يمميگراتسيالىق ساياساتتى قاتايتۋىنا نارازىلىقتارىن ءبىلدىردى.
نارازىلىق اكسيالارىن وتكىزۋگە وتىنىشتەر اقش- تىڭ بارلىق 50 شتاتىندا بەرىلدى، ءبىراق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ميننەسوتا شتاتىن قاڭتاردا ترامپ پەن يمميگراتسيالىق بيلىككە قارسى جاپپاي نارازىلىق تولقىنى باستالعان باستى نۇكتەلەردىڭ ءبىرى رەتىندە كورسەتتى. قوعامدىق نارازىلىق پوليتسەي قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەكى امەريكاندىقتى ولتىرۋىنەن كەيىن تۋىندادى، ولاردىڭ ارەكەتتەرى مەن قۇزىرەتى ا ق ش- تا كەڭىنەن سىنعا الىندى.
اكسياعا قاتىسقانداردىڭ مالىمەتىنشە، ەرەۋىلدەر بەيبىت تۇردە ءوتىپ، ءتارتىپ بۇزۋشىلىقتار تىركەلمەگەن. بۇل شارالار ا ق ش- تىڭ ساياساتىنا، سونىڭ ىشىندە ميگراتسيا، سىرتقى ساياسات جانە ازاماتتىق بوستاندىقتاردى نىعايتۋ ماسەلەلەرىنە قارسى نارازىلىق ءبىلدىرۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلعان.
ا ق ش- تاعى ەرەۋىل وزگە مەملەكەتتەردە دە ۇيىمداستىرىلدى. اتاپ ايتقاندا، پاريج، لوندون جانە ليسسابون سياقتى ەۋروپا قالالارىندا حالىق اكسياعا ءۇن قوستى. شەرۋدە ترامپتى «فاشيست ءارى اسكەري قىلمىسكەر» دەپ اتاعان پلاكاتتار كورىندى، دەپ جازادى BBC. شەرۋگە شىققاندار پرەزيدەنتكە يمپيچمەنت جاريالاۋدى تالاپ ەتتى.
مۇنداي نارازىلىق گەرمانيانىڭ بەرلين، گامبۋرگ، ميۋنحەن، ماينداعى فرانكفۋرت جانە ديۋسسەلدورف سياقتى ءىرى قالالاردا ءوتتى. بەرليندە بىرنەشە جۇزدەگەن ادام اقش يمميگراتسيالىق قىزمەتىنىڭ ارەكەتىنە نارازىلىق ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دونالد ترامپ «ەۋروپا ەلدەرى ا ق ش- قا جاردەمدەسپەسە، ناتونىڭ بولاشاعى بۇلىڭعىر» دەپ مالىمدەگەن ەدى.