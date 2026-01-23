ا ق ش پەن ەۋروپا اراسىنداعى قاتىناس شيەلەنىسسە، الەمدەگى ەكونوميكالىق بەلسەندىلىك باياۋلاۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن ەۋروپا اراسىنداعى قاتىناس شيەلەنىسسە الەمدەگى ەكونوميكالىق بەلسەندىلىك باياۋلاۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
- سىرتقى ورتادا ينفلياتسيالىق قىسىمنىڭ السىرەۋى بايقالدى. ول الەمدەگى ازىق-تۇلىك نارىقتارىنداعى كونيۋنكتۋرانىڭ جاقسارۋىنا بايلانىستى. ازىق-تۇلىكتىڭ الەمدىك باعاسى ءالى دە جوعارى دەڭگەيدە. سيىر ەتىنىڭ باعاسى الەمدە ەكى ءماندى قارقىنمەن ءوسىپ كەلەدى. ءداندى داقىلدار باعاسى ەكى اي بويى كوتەرىلىپ تۇر. ال، بيداي باعاسىنىڭ شارىقتاۋى قارا تەڭىز ايماعىنداعى كەدەرگىلەرگە بايلانىستى. ينفلياتسيا ءىرى ساۋدا-سەرىكتەسىمىز رەسەيدە قاتاڭ اقشا-كرەديت شارتتارىنىڭ ساقتالۋىنان باياۋلاپ كەلەدى. ول ىشكى سۇرانىستى شەكتەپ، باعانىڭ ءوسۋىن توقتاتۋعا اسەر ەتەدى. ەۋرووداقتا ينفلياتسيا قازىردىڭ وزىندە ەۋروپا ورتالىق بانكىنىڭ باعاسى بويىنشا ورتامەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا نىسانالى دەڭگەيگە جاقىن قالىپتاسۋى ءتيىس، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش- تا فەدەرالدى رەزەرۆتىك جۇيە 2025-جىلى جۇمىسپەن قامتۋ تاۋەكەلدەرىنىڭ باسىم بولۋىنا بايلانىستى پايىزدىق مولشەرلەمەنى بىرتىندەپ تومەندەتە باستادى. ال رەتتەۋشى بولسا، ساقتىق شاراسىن ساقتاپ وتىر.
- ا ق ش پەن ەۋروپا اراسىنداعى ساۋدا قارىم-قاتىناسىندا جوعارى گەوساياسي تاۋەكەلدەر ساقتالىپ وتىر. شيەلەنىستىڭ ءوسۋى الەمدىك ساۋدا-ساتتىق پەن ەكونوميكانىڭ بولشەكتەنۋ پروتسەسىنە جەتكىزۋى مۇمكىن. بۇل بىرتە-بىرتە حالىقارالىق ەكونوميكالىق بايلانىستاردىڭ تۇراقتىلىعىن بۇزىپ، سىرتقى ينفلياتسيالىق جاعدايدىڭ ناشارلاۋىنا الىپ كەلۋى ىقتيمال. ا ق ش پەن ەۋروپا اراسىنداعى قارىم-قاتىناس شيەلەنىسكە جەتەتىن بولسا، الەمدەگى ەكونوميكالىق بەلسەندىلىك باياۋلاۋ، ونىڭ ىشىندە شيكىزات تاۋارلارىنا، اسىرەسە، مۇنايعا سۇرانىس تومەندەپ، جالپى ەنەرگيا كوزدەرىنىڭ باعاسىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن. قازىر Brent ماركالى مۇناي باعاسى بازالىق سەناريگە سايكەس، - دەدى ۇ ب ءتوراعاسى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى +/- 1 پ. ت. دالىزىمەن جىلدىق %18 دەڭگەيىندە بەلگىلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.