ا ق ش پەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى جاقىن كۇندەرى كەزدەسەدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي مەن ا ق ش ۆلاديمير پۋتين مەن دونالد ترامپتىڭ كەزدەسۋىن كەلىستى، ولار جاقىن كۇندەرى جۇزدەسەدى، دەپ حابارلايدى رەسەيلىك ت ا س س.
قازىرگى تاڭدا سامميتكە دايارلىق ءجۇرىپ جاتىر، دەپ مالىمدەدى جۋرناليستەرگە ر ف پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ.
مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋ ورنى دا كەلىسىلدى، ول تۋرالى كەشىرەك حابارلانادى.
- ا ق ش تاراپىنىڭ ۇسىنىسى بويىنشا جاقىن كۇندەرى جوعارى دەڭگەيدەگى ەكىجاقتى، ياعني ۆلاديمير پۋتين مەن دونالد ترامپتىڭ كەزدەسۋىن ۇيىمداستىرۋ تۋرالى كەلىسىلدى، - دەدى ديپلومات.
ۋشاكوۆتىڭ ايتۋىنشا، ر ف بيلىگى امەريكالىق ارىپتەستەرىمەن بىرگە قاجەتتى جۇمىستاردى ناقتىلاۋعا كىرىستى.
- ايتا كەتەتىن ماسەلە، كەزدەسۋ وتەتىن ورىن دا كەلىسىلدى، ول تۋرالى كەشىرەك ايتامىز، - دەدى كرەمل وكىلى.
بۇعان دەيىن ترامپ ۋكرايناداعى قاقتىعىستى اياقتاۋ بويىنشا جاقسى جاڭالىق بار ەكەنىن جانە پۋتينمەن كەزدەسۋ تۋرالى ايتتى.
- ءبىز ازىرگە ناقى شەشكەن جوقپىز، ءبىراق ءبىز پۋتينمەن جاقسى كەلىسسوز جۇرگىزدىك، - دەدى ول 6-تامىز كۇنى رەسەي پرەزيدەنتى مەن ءوزىنىڭ ارنايى ەلشىسى ستيۆەن ۋيتكوففتىڭ ماسكەۋدەگى كەزدەسۋىن مەڭزەپ.
The New York Times باسىلىمى وسىعان دەيىن دەرەككوزگە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، ترامپتىڭ كەلەسى اپتادا پۋتينمەن جەكە كەزدەسكىسى كەلەتىنىن ايتقانى تۋرالى جازدى. سول كەزدەسۋدەن سوڭ ترامپ ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ قاتىسۋىمەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋ وتكىزبەك.
CNN مالىمەتتەرى بويىنشا ا ق ش پرەزيدەنتى ءوزىنىڭ كومانداسىن كەزدەسۋلەرگە دايىندىقتى باستاۋدى تاپسىرعان.
وسىعان دەيىن ترامپ ۋيتكوفف پەن پۋتيننىڭ كەزدەسۋىن ءونىمدى دەپ اتاعانى تۋرالى جازدىق.