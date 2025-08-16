04:52, 16 - تامىز 2025 | GMT +5
ا ق ش پەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى انكوريدجدەگى اسكەري بازادا كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - پۋتين مەن ترامپ الياسكاداعى جازعى الاڭعا ۇشاقتارىنان ءبىر مەزەتتە شىقتى.
ترامپ پۋتيندى ۇشاق جانىندا قارسى الىپ، كوشباسشىلار قىزىل كىلەم بەتىمەن ءجۇرىپ ءوتىپ، جۋرناليستەرگە جەتكەندە تاعى دا ءبىر رەت ءبىر-ءبىرىنىڭ قولدارىن الىستى. پرەزيدەنتتەر قىسقا فوتوسەسسيادان سوڭ ءبىر كولىككە وتىرىپ (Cadillac) كەتتى.
پۋتين مەن ترامپتىڭ كەزدەسۋى بارىسىندا جويعىش F-35 پەن ستراتەگيالىق بومبالاۋشى ۆ-2 اۋەدە ۇشىپ ءجۇردى.
وسىعان دەيىن ۆلاديمير پۋتيننىڭ الياسكاداعى انكوريدج اۋەجايىنا بارعانى تۋرالى جازدىق.
ايتا كەتەيىك، الداعى ءسامميتتىڭ ۋاقىتشا قاتاڭ شەكتەۋلەرى جوق. قورىتىندى بويىنشا پۋتين مەن ترامپ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ وكىلدەرىن بىرلەسكەن باسپا ءسوز-ءماسليحاتى بارىسىندا حاباردار ەتەدى.