ا ق ش پەن قىتاي ساۋدا قاقتىعىسى كەزىندە قيسىنسىز ارەكەت ەتتى - ترامپ
استانا. قازاقپارات – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتون مەن بەيجىڭ اراسىنداعى ساۋدا تەكەتىرەسى كەزىندە ەكى تاراپ تا «قيسىنسىز ارەكەتتەرگە» بارعانىن مالىمدەدى.
بۇل تۋرالى ول CBS News-كە بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
ولاردىڭ كۇشى - سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردا. ولار ونى بىزگە قارسى پايدالاندى، ال ءبىز ءوز كەزەگىمىزدە اۆياتسيالىق قوسالقى بولشەكتەر ارقىلى قىسىم جاسادىق. ەكى جاق تا ازداپ قيسىنسىز ارەكەت ەتكەن شىعار، - دەدى ترامپ.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازان ايىنىڭ باسىندا قىتاي سيرەك جەر مەتالدارىنىڭ ەكسپورتىن شەكتەيتىن جاڭا ەرەجەلەر ەنگىزدى. بۇعان جاۋاپ رەتىندە ا ق ش قىتايدان كەلەتىن تاۋارلارعا قوسىمشا %100 باج سالىعىن ەنگىزىپ، كەيبىر اۆياتسيالىق بولشەكتەر مەن باعدارلامالىق جاساقتاما ەكسپورتىنا باقىلاۋدى كۇشەيتتى.
30-قازاندا پۋساندا وتكەن ترامپ پەن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ كەزدەسۋىنەن كەيىن تاراپتار ءوزارا تاريفتەر مەن سانكسيالاردى ءبىر جىلعا توقتاتا تۇرۋعا كەلىستى.