    10:44, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ا ق ش پەن قىتاي ساۋدا قاقتىعىسى كەزىندە قيسىنسىز ارەكەت ەتتى - ترامپ

    استانا. قازاقپارات – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتون مەن بەيجىڭ اراسىنداعى ساۋدا تەكەتىرەسى كەزىندە ەكى تاراپ تا «قيسىنسىز ارەكەتتەرگە» بارعانىن مالىمدەدى.

    АҚШ пен Қытай
    Фото: Report

    بۇل تۋرالى ول CBS News-كە بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.

    ولاردىڭ كۇشى - سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردا. ولار ونى بىزگە قارسى پايدالاندى، ال ءبىز ءوز كەزەگىمىزدە اۆياتسيالىق قوسالقى بولشەكتەر ارقىلى قىسىم جاسادىق. ەكى جاق تا ازداپ قيسىنسىز ارەكەت ەتكەن شىعار، - دەدى ترامپ.

    ەسكە سالا كەتەيىك، قازان ايىنىڭ باسىندا قىتاي سيرەك جەر مەتالدارىنىڭ ەكسپورتىن شەكتەيتىن جاڭا ەرەجەلەر ەنگىزدى. بۇعان جاۋاپ رەتىندە ا ق ش قىتايدان كەلەتىن تاۋارلارعا قوسىمشا %100 باج سالىعىن ەنگىزىپ، كەيبىر اۆياتسيالىق بولشەكتەر مەن باعدارلامالىق جاساقتاما ەكسپورتىنا باقىلاۋدى كۇشەيتتى.

    30-قازاندا پۋساندا وتكەن ترامپ پەن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ كەزدەسۋىنەن كەيىن تاراپتار ءوزارا تاريفتەر مەن سانكسيالاردى ءبىر جىلعا توقتاتا تۇرۋعا كەلىستى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
