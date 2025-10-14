07:06, 14 - قازان 2025 | GMT +5
ا ق ش پەن قىتاي اراسىنداعى ساۋدا سوعىسى شيەلەنىسىپ بارادى
ەرتەڭنەن باستاپ قىتاي امەريكالىق كاسىپورىندار مەن ۇيىمدارعا تيەسىلى كەمەلەرگە پورت تولەمدەرىن ەنگىزەدى.
ءبىر توننا جۇك ءۇشىن 400 يۋان، شامامەن 55 دوللار الىنادى. تاياۋدا ا ق ش قىتايعا قاتىستى ءدال وسىنداي سالىق ەنگىزگەنى بەلگىلى. رەسمي بەيجىڭ شەشىمدى ءوز مۇددەلەرى مەن قۇقىقتارىن قورعاۋ ماقساتىندا قابىلداعانىن ايتادى. سونداي-اق ۆاشينگتوننىڭ بۇل ارەكەتى دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمىنىڭ ەرەجەلەرى مەن تەڭىز تاسىمالى تۋرالى ەكىجاقتى كەلىسىمگە قايشى دەيدى.
