ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:06, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    ا ق ش پەن قىتاي اراسىنداعى ساۋدا سوعىسى شيەلەنىسىپ بارادى

     ەرتەڭنەن باستاپ قىتاي امەريكالىق كاسىپورىندار مەن ۇيىمدارعا تيەسىلى كەمەلەرگە پورت تولەمدەرىن ەنگىزەدى.

    АҚШ Қытай
    Фото: Report

     ءبىر توننا جۇك ءۇشىن 400 يۋان، شامامەن 55 دوللار الىنادى. تاياۋدا ا ق ش قىتايعا قاتىستى ءدال وسىنداي سالىق ەنگىزگەنى بەلگىلى. رەسمي بەيجىڭ شەشىمدى ءوز مۇددەلەرى مەن قۇقىقتارىن قورعاۋ ماقساتىندا قابىلداعانىن ايتادى. سونداي-اق ۆاشينگتوننىڭ بۇل ارەكەتى دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمىنىڭ ەرەجەلەرى مەن تەڭىز تاسىمالى تۋرالى ەكىجاقتى كەلىسىمگە قايشى دەيدى.

    https://24.kz

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار