ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:17, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ا ق ش پەن ۆەنەسۋەلا اراسى شيەلەنىسىپ بارادى

     ا ق ش ۆەنەسۋەلاعا قارسى اسكەري قيمىلدارعا كوشۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى رەيتەر اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى. قۇراما شتاتتار ايماققا اسكەرىن شوعىرلاندىرۋدى كۇشەيتە تۇسكەن.

    Ақүй АҚШ
    Фото: Рүстем Қожыбаев / Kazinform https://kaz.inform.kz/news/tramp-ortalik-aziya-eldernn-basshilarin-ak-uyde-kabildaydi-d12251/

    رەسمي ۆاشينگتون پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونىڭ ەسىرتكى ساۋداسىنا قاتىسى بار دەپ ايىپتايدى. الايدا رەسمي كاراكاس مۇنى جوققا شىعارىپ، ۆاشينگتون ەلدەگى مۇناي قورىن باقىلاۋدى كوزدەپ وتىر دەيدى. ءوڭىر ەلدەرى ەكى ەل اراسىنداعى احۋالعا الاڭداۋلى. كەي اۋە كومپانيالارى ايماقتا ۇشۋدى توقتاتتى.

     https://24.kz



    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار