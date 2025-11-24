08:17, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5
ا ق ش پەن ۆەنەسۋەلا اراسى شيەلەنىسىپ بارادى
ا ق ش ۆەنەسۋەلاعا قارسى اسكەري قيمىلدارعا كوشۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى رەيتەر اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى. قۇراما شتاتتار ايماققا اسكەرىن شوعىرلاندىرۋدى كۇشەيتە تۇسكەن.
رەسمي ۆاشينگتون پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونىڭ ەسىرتكى ساۋداسىنا قاتىسى بار دەپ ايىپتايدى. الايدا رەسمي كاراكاس مۇنى جوققا شىعارىپ، ۆاشينگتون ەلدەگى مۇناي قورىن باقىلاۋدى كوزدەپ وتىر دەيدى. ءوڭىر ەلدەرى ەكى ەل اراسىنداعى احۋالعا الاڭداۋلى. كەي اۋە كومپانيالارى ايماقتا ۇشۋدى توقتاتتى.
https://24.kz