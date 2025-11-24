ا ق ش پەن ۋكراينا «بەيبىتشىلىك جوسپارى» تۋرالى جاڭا قۇجات دايىندادى
استانا. KAZINFORM - جەنيەۆاداعى كەلىسسوزدەردەن كەيىن كيەۆ پەن ۆاشينگتون ەكى تاراپتىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسىنە سايكەس، ۋكرايناداعى بەيبىتشىلىك ءۇشىن جاڭارتىلعان جانە قايتا قارالعان نەگىزدەمەلىك قۇجات دايىندادى. قۇجاتتىڭ ءوزى ءالى جاريالانعان جوق، دەپ حابارلايدى DW.
ۋكراينا مەن ا ق ش- تىڭ رەسمي وكىلدەرى دۇيسەنبى، 24 -قاراشا تۇنىندە ەكى ەل دەلەگاتسيالارىنىڭ جەنيەۆاداعى «ءونىمدى كەلىسسوزدەردەگى» بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىنىڭ ارقاسىندا ۋكراينادا بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزۋ ءۇشىن جاڭارتىلعان «نەگىزگى قۇجات» دايىندالعانىن مالىمدەدى.
ءتيىستى بىرلەسكەن مالىمدەمە اق ءۇي مەن ۋكراينا پرەزيدەنتىنىڭ ۆەب- سايتتارىندا جاريالاندى. ەكى تاراپ تا كونسۋلتاتسيالاردىڭ ناتيجەلى بولعانىن مويىنداعانى اتالىپ ءوتتى.
- تاراپتار بولاشاقتاعى كەز كەلگەن كەلىسىم ۋكراينانىڭ ەگەمەندىگىن تولىق قۇرمەتتەۋى جانە تۇراقتى ءارى ءادىل بەيبىتشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋى كەرەك ەكەنىن راستادى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
قۇجاتتىڭ ءوزى ءالى جاريالانعان جوق.
بىرلەسكەن مالىمدەمەگە سايكەس، ەكى تاراپ تا قۇجات بويىنشا «الداعى كۇندەرى» قارقىندى جۇمىستى جالعاستىرۋعا جانە ەۋروپالىق سەرىكتەستەرمەن تىعىز جۇمىس ىستەۋگە كەلىستى.
- مەن بۇعان قول جەتكىزە الاتىنىمىزعا سەنىمدىمىن، - دەدى رۋبيو ۋكراينانىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارى تۋرالى ويىمەن ءبولىسىپ.
بىرنەشە ساعات بۇرىن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ «بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ» قايتا قارالعان نۇسقاسىن ىسكە اسىرۋدىڭ جوعارى الەۋەتى بار ەكەنىنە سەنىمدى ەكەنىن ءبىلدىردى. جەنيەۆاداعى ۋكراينا دەلەگاتسياسىنىڭ وكىلدەرىمەن جانە ونىڭ ەۋروپالىق وداقتاستارىمەن كەڭەسكەننەن كەيىن ول 23 - قاراشادا تىلشىلەرگە كەلىسسوزدەر ناتيجەسىندە ەندى ودان ءارى جۇمىس ىستەۋگە نەگىز بولاتىن «نەگىزگى قۇجات» جاسالعانىن ايتتى.
ۋكراينا دەلەگاتسياسىنىڭ باسشىسى، ۋكراينا پرەزيدەنتى كەڭسەسىنىڭ باسشىسى اندرەي ەرماك تا شۆەيتسارياداعى امەريكالىق وكىلدەرمەن كەلىسسوزدەردىڭ سيپاتىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز ماقساتىمىزعا وتە قولايلى مەرزىمدە، وتە جاقىن ارادا جەتەمىز دەپ سەنىمدى تۇردە ايتا الامىز. بىزگە بۇگىنگىدەن گورى كوبىرەك ۋاقىت قاجەت. مەن بۇعان قول جەتكىزە الاتىنىمىزعا سەنىمدىمىن، - دەدى ول.
امەريكالىق ساياساتكەردىڭ ايتۋىنشا، جەنيەۆا كەلىسسوزدەرى ءالى دە بىرنەشە ماسەلەنى شەشۋى كەرەك، سودان كەيىن ا ق ش- تىڭ «بەيبىتشىلىك جوسپارىنا» قوسىمشا وزگەرىستەر ەنگىزىلۋى مۇمكىن. اتاپ ايتقاندا، ەۋروپالىق وداق پەن ناتو-نىڭ قاقتىعىستاردى شەشۋدەگى ءرولى ءالى تالقىلاناتىن بولادى، دەدى رۋبيو.
سودان كەيىن قۇجات ا ق ش پەن ۋكراينا اراسىندا پرەزيدەنتتەر دەڭگەيىندە كەلىسىلۋى كەرەك، بۇل رۋبيونىڭ دونالد ترامپ پەن ۆلاديمير زەلەنسكيي اراسىنداعى بايلانىستى ودان ءارى كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرۋىنە اكەلەدى.
- سونىمەن قاتار رەسەي تاراپى الداعى كەلىسىمدەر بويىنشا ءوز ۇستانىمىن بىلدىرە الادى، - دەپ اتاپ ءوتتى رۋبيو.
بىرلەسكەن ۇكىمەتتىك مالىمدەمەنىڭ ءماتىنى بويىنشا كەلىسكەننەن كەيىن ول بىردەن ۆاشينگتونعا ۇشىپ كەتتى.
20 -قاراشادا ا ق ش ۋكرايناعا ارنالعان 28 تارماقتان تۇراتىن بەيبىتشىلىك جوسپارىن ۇسىندى.
كەيىنىرەك ە و، ا ق ش جانە ۋكراينا بەيبىتشىلىك جوسپارىن 23 -قاراشادا شۆەيتساريادا تالقىلايتىنى جاريالاندى.