ا ق ش پەن ۋكراينا 800 ميلليارد دوللارلىق كەلىسىمگە قول قويادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پەن ۋكراينا ۇكىمەتتەرى سوعىستان كەيىنگى قالپىنا كەلتىرۋ جانە قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگى تۋرالى 800 ميلليارد دوللارلىق ەكىجاقتى كەلىسىمگە قول قويۋعا دايىندالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى بريتاندىق The Telegraph گازەتى جازدى.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆلاديمير زەلەنسكييمەن شۆەيتساريانىڭ داۆوس قالاسىندا وتەتىن دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمدا كەزدەسۋى مۇمكىن، وندا كەلىسىمنىڭ ەگجەي-تەگجەيلەرى تالقىلانادى.
ۋكراينعا 10 جىل ىشىندە 800 ميلليارد دوللار بولىنەدى دەپ جوسپارلانعان. بۇل سوما ەلدە ينۆەستيتسيا تارتۋعا، سونىڭ ىشىندە جەكە كومپانيالارعا كومەكتەسۋگە ارنالعان. الايدا گازەت بۇل كەزدەسۋدە ۋكراينادا ورنالاستىرىلاتىن «قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىن» قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلمايتىنىن ناقتىلامادى.
دەرەككوزدەردىڭ حابارلاۋىنشا، زەلەنسكي العاشىندا پرەزيدەنتپەن كەزدەسۋ ءۇشىن اق ش- قا بارۋدى جوسپارلاعان، ءبىراق ەۋروپالىق كوشباسشىلاردىڭ كەڭەسى بويىنشا ول ساپاردان باس تارتىپ، كەزدەسۋدى داۆوسقا اۋىستىرعان. ەۋروپالىق سەرىكتەستەر ۆاشينگتونمەن مامىلە جاساماۋعا كەڭەس بەردى.
دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋم - جىل سايىن جاھاندىق بيزنەس كوشباسشىلارىن، ساياساتكەرلەردى جانە ساراپشىلاردى جاھاندىق ماسەلەلەردى تالقىلاۋ ءۇشىن جينايتىن شۆەيتساريالىق ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىم. فورۋم بيىل 19-23 -قاڭتار ارالىعىندا وتەدى، ونىڭ نەگىزگى تاقىرىبى «ديالوگ رۋحى».